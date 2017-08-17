Четверг, 17 августа 2017

ФСБ обманом заманила в Россию трех украинцев, бывших участников антитеррористической операции, чтобы совершить от их имени теракты в Москве и других городах. Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, сообщается на сайте украинской спецслужбы.

Жителям Днепропетровской области Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу предложили выехать в Россию на строительные работы, пообещав высокие зарплаты. В Москве им дали инструкции сфотографировать будущие объекты “для малярно-отделочных работ”, в частности, станции метро, площадь трех вокзалов, аэропорт Домодедово. Снимки они должны были отправлять на украинский телефонный номер.

“Таким образом русские спецслужбы фиксировали передвижение наших бойцов по инфраструктурным объектам, чтобы сделать это доказательствами подготовки терактов в Москве украинской властью”, – сказал Грицак.

По словам главы СБУ, при выезде в Россию украинцам выдали чемоданы с малярными инструментами, чтобы они сложили в них свои личные вещи. Однако уже в Москве мужчины обнаружили в чемоданах двойное дно, в котором было спрятано военное снаряжение.

После этого украинцы бежали из России. На родине они обратились в СБУ.

Украинская спецслужба задержала двоих организаторов провокации, Дарью Мастикашеву и Александра Каратая, по подозрению в госизмене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины), в работе на российские спецслужбы и в незаконном обращении с оружием ( часть 1 статьи 263 УК Украины). Задержанные дали признательные показания.

“Цинизм российских спецслужб заключается в том, что ФСБ ради достижения геополитических целей высшего российского руководства не только планирует убийство украинских граждан, но и готова организовать массовые жертвы среди российского, то есть своего, населения. Фактически речь идет о сценариях, которые были использованы спецслужбами РФ в 1999 году, послуживших фактически началом очередной чеченской кампании”, – заявил Грицак.

В России по сфабрикованным делам о терроризме осужден ряд украинских граждан. 11 августа Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам общего режима 19-летнего украинца Артура Панова. Его обвиняли в подготовке теракта в Ростове. Ростовчанин Максим Смышляев, обвинявшийся в пособничестве Панову, получил десять лет строгого режима.

31 июля тот же суд приговорила 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам строгого режима со штрафом 250 тысяч рублей по обвинению в подготовке взрывов в Каменске-Шахтинском Ростовской области и в ЛНР.