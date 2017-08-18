Пятница, 18 августа 2017

Чрезвычайно много просьб прокомментировать как-то продолжающийся шум вокруг моих слов о победе Советского Союза и его модернизма над фашистской архаикой… В том-то и дело, что я все делаю для того, чтобы объяснить: Сталин никакого отношения к советскому проекту не имеет; он не стоял у его истоков, он не был его теоретиком, ну и так далее… Я занимаюсь анализом советской истории, пытаюсь понять, почему модернистский советский проект оказался так живуч и не был добит сталинизмом – и в результате именно он победил во Второй мировой войне.

Дмитрий Быков, писатель и публицист

Бесспорно, культ личности нанес серьезный ущерб делу Коммунистической партии, советскому обществу. Но было бы грубой ошибкой из факта наличия в прошлом культа личности делать выводы о каких-то изменениях в общественном строе в СССР или искать источник этого культа в природе советского общественного строя… Думать, что отдельная личность, даже такая крупная, как Сталин, могла изменить наш общественно-политический строй, значит впасть в глубокое противоречие с фактами, с марксизмом, с истиной, впасть в идеализм… За короткий исторический период времени Советское государство вышло победителем из самых тяжелых испытаний, прошло проверку в огне Второй мировой войны.

Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий” 30 июня 1956 г.