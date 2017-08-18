Пятница, 18 августа 2017

Полиция считает основным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне 22-летнего Юнеса Абуякуба, сообщает El Pais. Он единственный из террористов, который пока остается на свободе.

У первоначальной версии, по которой за рулем фургона сидел Муса Укабир, становится “все меньше веса”, заявил глава полиции Каталонии Жузеп Льюис Траперу. По его словам, полиция также практически отбросила версию, что водитель фургона был убит в Камбрильсе.

Из 12 членов террористической ячейки четверо арестованы, пятеро убиты в Камбрильсе, сообщают в полиции. Еще трое террористов, включая Абуякуба, идентифицированы. Предполагается, что двое из них погибли при взрыве дома в Альканаре, где преступники пытались изготовить бомбу. Там найдены следы трипероксида ацетона, вещества, используемого при изготовлении взрывчатки под названием “мать Сатаны”. Ее часто используют террористы из “Исламского государства”.

По словам Траперу, что террористы изначально собирались устроить взрыв. Однако, оставшись без взрывчатки, решили использовать для атаки автомобили.

Кроме того, разыскивается белый Renault Kangoo, который был взят в аренду одним из подозреваемых. Предполагается, что автомобиль мог пересечь границу Испании и Франции. Испанские полицейские передали все данные о машине французским коллегам.

В четверг около 17 часов на Рамбле, главной пешеходной улице Барселоны, белый фургон Fiat проехал на большой скорости около 600 метров, сбивая прохожих. В результате теракта погибли 13 человек, 119 получили ранения. Среди пострадавших граждане 34 государств.

В ночь на пятницу в каталонском городе Камбрильс к югу от Барселоны пятеро террористов на автомобиле Audi попытались врезаться в пешеходов на улице. Полицейские застрелили на месте четверых нападавших, еще один был ранен и умер в больнице. В результате нападения были ранены восемь человек, в том числе двое полицейских. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.