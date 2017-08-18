Пятница, 18 августа 2017

Полиция Финляндии признала, что убийства в городе Турку носят террористический характер, сообщает Би-Би-Си. До этого финские власти отказывались подтвердить, что речь идет о теракте.

Полиция также сообщила, что личность подозреваемого установлена. Это 18-летний гражданин Марокко, имя которого не называется. По предварительным данным, убийца приехал в Финляндию весной 2016 года. Полиция не комментирует, получил ли он отказ миграционной службы, но подтверждает, что он был в процессе получения статуса беженца.

Накануне по подозрению к причастности к преступлению были задержаны четверо мужчин, граждан Марокко. Как заявил представитель Центрального бюро расследований, именно их допрос позволил квалифицировать атаку как теракт.

По данным полиции, обе погибших во время нападения женщины – гражданки Финляндии. Среди восьмерых раненых один гражданин Италии и два гражданина Швеции.

Накануне в центре финского города Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Двое людей пострадали на площади Пуутори, еще несколько прохожих были ранены на площади Кауппатори. Одна из раненых скончалась на месте трагедии, вторая умерла в больнице.

Полицейские применили огнестрельное оружие против преступника, он получил ранение в ногу. Нападавший был задержан и доставлен в больницу.

Состояние трех пострадавших, в том числе подозреваемого, считается тяжелым, они находятся в отделении реанимации. В больницу был вызван дополнительный медицинский персонал, усилены меры безопасности.

По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей.

В Турку полицейские провели спецоперацию по розыску сообщников нападавшего. Полиция проверяла отправляющиеся из города поезда и автобусы

В соцсетях появилась видеозапись нападения, сделанная одним из очевидцев. На ней слышны крики “Аллаху акбар”.