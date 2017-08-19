Суббота, 19 августа 2017

На сегодняшний день бейдж – не только удобный аксессуар, призванный идентифицировать граждан, к которым обращаются другие. Отныне эта табличка маленького размера стала частью создания имиджа предприятия. Потому к их оформлению предъявляют значительные требования.

Как табличка, так и ленты – носители установленной информации о фирме, где можно разместить логотип, лозунг и наименование бренда. Так, ленты для бейджей можно заказать по недорогой цене в специализированных организациях, занимающихся этим.

Определение бейджа

Бейдж получил название от существительного «badge» (анг). По настоящее время он принадлежит к европейской корпоративной культуре. Сегодня у бейджа несколько названий. Люди именуют его «бедж» или «бейджик». Бейдж разрешает вопрос «безымянности» сотрудников организации при общении. Это информативная карточка личности работника предприятия.

Сферы применения бейджей многообразны. Ими могут быть разного рода выставки, акции и конференции.

Ассортимент бейджиков

В организации, занимающейся изготовлением бейджей, можно приобрести их в богатом ассортименте. Бейджи изготавливают вертикальные, горизонтальные, с отделкой разных цветов, некоторые из них имеют функцию предохранения от проникновения влаги на носители персональных данных из бумаги (закрывающиеся).

Кроме того, в широком ассортименте можно приобрести крепления для бейджей в форме клипсов, брелков и ленты для бейджей в многообразной цветовой гамме с разными методами креплений.

Печати на лентах

Методы печати на лентах тоже различаются. Одним из них является сублимационная печать. В данном случае получается качественное изображение отличного качества на ленте. Более признанным методом является шелкография. При печати этим методом легко наносить графические и текстовые элементы.

Казалось бы, бейдж не обязателен для ношения сотрудниками. Но это не так. На разных мероприятиях, собраниях, выставках и концертах довольно популярным способом является ношение бейджиков на шее, подвесив их за ленту. Ленты и шнурки можно купить по желанию любой расцветки. Продеваются они в отверстие на бейдже и носятся на шее.

Более удобной эксплуатацию бейджей делают такие сопровождающие товары как клипсы и дыроколы. Их тоже можно приобрести на сайте в интернете, заказав по телефону, самостоятельно, или в соответствующих магазинах.