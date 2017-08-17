Четверг, 17 августа 2017

Это инерция… инерция самоуничтожения, потому что люди, которые находятся в очаровании от прогресса так называемого, они слепнут. Человеку надо чаще смотреть назад, просто физически, физиологически как-то, каким-то образом, психологически в том числе. Потом все же надо, конечно, менять школьную систему, возвращаться к раздельному обучению мальчиков и девочек в школе, без всякого сомнения… Мы разные, и нам нужно эту разность подчеркивать, нам нужно эту разность поддерживать… Потому что всякое совместное пребывание современного мужчины рядом с женщиной, и особенно в период становления, оно разрушает именно мужскую часть общества… Потому что женщина подавляет, у нее природа такая – подавить, ее задача – подавить. А мужчина сопротивляться не может… Дистанция, нужна дистанция, пришло время, когда во всем должна быть дистанция. Дистанция между национальными группами обязательна, дистанция между религиозными группами обязательна. Дистанция между мужским и женским обязательна.

Александр Сокуров, кинорежиссер

Но Михайла по юности еще робел запретного. Вспомнил, как отец, бывало, после вечерни, сняв пальцами нагар со свечи, раскрывал старинную книгу в коже с медными застежками, переворачивал засаленную с угла страницу и читал о женах:

“Что есть жена? Сеть прельщения человеком. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа… Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола…”

Как тут не заробеть! Однажды завели его к Покровским воротам в кабак. Не успели сесть, из-за рогожной занавески выскочила низенькая девка с распущенными волосами… Сбросила с себя лоскутное одеяло и, голая, жирная, белая, начала приплясывать около Михайлы – манить то одной, то другой рукой… Показалась она ему бесовкой, – до того страшна – до ужаса – ее нагота… Дышит вином, пахнет горячим потом… Михайла кинулся бежать прочь без памяти.

Алексей Толстой. “Петр Первый”