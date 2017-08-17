Четверг, 17 августа 2017

Коллегия судей Приволжского окружного военного суда в Самаре (председательствующий Александр Леднев, Руслан Прытков, Андрей Баландин) приговорила отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Интерфакс. Квачков был признан виновным по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Срок отбытия наказания исчисляется с сегодняшнего дня.

Восьмилетний срок, отбываемый Квачковым по второму делу, истекал в декабре 2018 года. С учетом неотбытого наказания экс-полковнику предстоит провести в колонии два года с ограничением свободы сроком на один год.

4 августа в прениях сторон по третьему делу Квачкова прокурор потребовал для подсудимого три года колонии, попросив суд переквалифицировать обвинение экс-полковнику с части 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму) на часть 1 статьи 282.

Защитники заявляли о невиновности Квачкова и требовали оправдательного приговора. В частности, адвокат Сергей Орлов отметил, что политзек не давал указаний опубликовать в интернете видеообращение, которое стало поводом к возбуждению третьего дела.

Во вторник Квачков выступил с последним словом. Его содержание агентство не передает. Как сообщалось ранее, политзек не признает вину.

О третьем деле Квачкова стало известно в марте 2016 года. Следствие вело УФСБ по Мордовии. Поводом к возбуждению дела стала публикация на YouTube видеообращения Квачкова, записанного на мобильник в июне 2015 года в ИК-5 строгого режима для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии. Как сообщалось, другой заключенный колонии переслал файл по почте сторонникам Квачкова, а те опубликовали видео в интернете под названием “Квачков в ИК-5, Мордовия”. По информации “Граней”, речь идет о ролике, известном также под названием “Комментарии полковника Квачкова о положении русских националистов в тюрьмах”.

Кто именно поместил файл, ФСБ, как следует из публикации ТАСС, не установила. Был ли установлен и привлечен к ответственности заключенный ИК-5, переславший, согласно фабуле дела, видео сторонникам Квачкова, не сообщалось.

Обвинение заявляло, что “в своем видеообращении Квачков публично призывает неопределенный круг лиц к совершению насильственного захвата государственной власти в Российской Федерации, то есть к осуществлению террористической деятельности”.

Слушания по делу начались 14 декабря 2016 года.

20 января 2017-го в процессе выступили эксперты, привлеченные адвокатами Квачкова, – политологи Степан Сулакшин и Андрей Савельев. Сулакшин – бывший гендиректор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Его уволили в апреле 2013 года после публикации доклада о фальсификациях на выборах 2011-го в Госдуму. Савельев – лидер партии “Великая Россия”. В 2003-2007 годах он был депутатом Госдумы; состоял во фракции партии “Родина”.

Оба эксперта просмотрели видеообращение, инкриминированное Квачкову, и на вопросы адвокатов ответили, что призывов к терроризму в нем нет.

После этого судья Леднев заявил, что психолого-лингвистическое исследование записи, проведенное по запросу следствия Мордовской лабораторией судебных экспертиз, является неполным, и назначил новое исследование в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте. До получения результатов исследования разбирательство было приостановлено.

Слушания возобновились 10 июля. Как сообщал другой адвокат политзека Андрей Виканов, повторная экспертиза не усмотрела в видеообращении Квачкова призывов к терроризму. Как можно предположить, именно результаты нового исследования и стали причиной того, что прокурор попросил о переквалификации дела.

По второму делу Квачков был задержан в декабре 2010 года, на другой день после полного оправдания по делу о покушении на олигарха Анатолия Чубайса. В феврале 2013-го отставного полковника объявили виновным по части 1 статьи 30 – статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа). Как утверждалось, активисты возглавляемого Квачковым “Народного ополчения имени Минина и Пожарского” планировали захватить власть в городе Коврове Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам политзек заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

Квачкову 69 лет, и он страдает онкологическим заболеванием. Между тем в мордовской ИК-5 на политзека регулярно налагали взыскания по надуманным поводам. Его неоднократно помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а в августе 2015 года отправили в ПКТ (помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму колонии). На время участия в суде Квачков был переведен в самарский СИЗО-1.