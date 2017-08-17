Четверг, 17 августа 2017

Полицейские повредили руку кандидату в муниципальные депутаты Вадиму Коровину, который припарковал свой автомобиль у здания мэрии Москвы. Об этом активист сообщил в своем твиттере.

По словам Коровина, сотрудники ведомственной охраны подошли к нему и попросили убрать машину, заявив, что парковаться на этом месте нельзя. Перепарковаться активист отказался. Коровин полагает, что это была личная парковка мэра Сергея Собянина. Когда Коровин подошел к своей машине, его задержали, повредив руку. В его задержании участвовал сотрудник службы безопасности в штатском.

Затем Коровина затащили в здание мэрии, где полчаса продержали в наручниках. Полицейские отказывались снять их, даже когда приехала скорая помощь. Однако врач заподозрил у Коровина перелом руки и настоял на госпитализации активиста в Институт имени Склифосовского.

“Не подтвердился перелом, зато подтвердился разрыв связок, – написал позже Коровин. – Я буду подавать гражданский иск к мэрии за всю эту самодеятельность.

По словам активиста, в больнице ему приносили вскрытый мундштук для алкотестера. Коровин подозревает, что таким образом медики пытались сфальсифицировать его анализ на алкоголь.

Что произошло pic.twitter.com/ngXqHGNWtY

— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) 18 августа 2017 г.

В 2013 году против координатора проекта “РосАгит” и активиста Федерации автовладельцев России Коровина было сфабриковано уголовное дело по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти). 24 мая 2013 года активист, ехавший на своей машине по подмосковному шоссе, отказался пропустить автомобиль замглавы МВД Николая Кирьянова, объезжавшего пробку по встречной полосе. 30 мая в квартире Коровина прошел обыск, после которого его задержали на 48 часов. На другой день судья Одинцовского горсуда Светлана Журилкина по ходатайству прокуратуры продлила срок задержания активиста еще на трое суток. Однако на следующем заседании 3 июня она, несмотря на доводы следствия, освободила Коровина под подписку о невыезде. В августе 2014 года Одинцовский суд Московской области признал активиста виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) и оштрафовал на 100 тысяч рублей.