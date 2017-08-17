Четверг, 17 августа 2017

Московские власти отказались согласовать церемонию подъема российского флага на месте гибели Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова в августе 1991 года. Об это сообщает один из организаторов акции Дней памяти Михаил Шнейдер.

Церемонию у памятного знака на пересечении Садового кольца и Нового Арбата организаторы планировали провести в полдень 22 августа. “Нам согласовали вечерние акции 20 и 22 августа. Но в традиционном подъеме российского флага на месте гибели трех героев России в День флага снова отказано”, – написал Шнейдер.

19 августа в 18:00 у Горбатого моста пройдет неформальная встреча и “защитников Белого дома”. 20 августа в 20:00 у памятного знака состоится панихида памяти Комаря, Кричевского и Усова. Участники акции пройдут к этому месту от Дружинниковской улицы. 22 августа в 19:00 на пересечении Дружинниковской улицы и переулка Капранова будет проведен митинг, посвященный Дню российского флага.

В прошлом году столичные власти первоначально отказались согласовать акции, посвященные годовщине Августовской революции 1991 года. Как и в предыдущие годы, организаторы подала уведомления о проведении вечером 20-го и днем 22 августа шествий от Горбатого моста к Новому Арбату и митингов у памятного знака, а вечером 22-го – также митинга на углу Дружинниковской улицы. Заявленная организаторами численность последнего из этих митингов – до 1000 человек, остальных акций – до 100 человек.

Однако 16 августа на оба уведомления пришли отказные ответы за подписью замначальника столичного департамента безопасности Василия Олейника. Отказывая в согласовании акций, чиновник сослался на ремонт улиц и на помехи, которые мероприятия могут создать транспортной инфраструктуре. Относительно мероприятий 22-го числа чиновник также заметил, что “в указанный день в городе Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного флага Российской Федерации”.

В качестве альтернативы Олейник предложил организаторам 20 августа ограничиться митингом в сокольническом “гайд-парке”, а 22-го – митингом на Суворовской площади. Ответы мэрии поступили через восемь дней после подачи уведомлений, хотя по закону чиновники обязаны согласовывать мероприятия в трехдневный срок. “Мы не принимаем их издевательские предложения”, – написал тогда Шнейдер.

В итоге только 19 августа 2016 года мэрия Москвы согласовала проход от Белого дома и митинги численностью до 100 человек у памятного знака на пересечении Нового Арбата и Садового кольца 20 и 22 августа. По словам руководителя департамента региональной безопасности Москвы Алексея Майорова, организаторы акций согласились с предложенным вариантом прохода и митингов.