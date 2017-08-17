Вряд ли труднее сыскать
Итак, да, действительно, в декларации Пескова 12 миллионов годовой доход [за] прошлый год. Правда, декларация Навки – 260 миллионов. У мужа и жены 272 миллиона – это так… Поэтому эта фраза: “У него 12 миллионов – и он чего-то подарил за 12 миллионов”… это неправильная фраза…
(Анна Трефилова.) То есть его (сына Пескова от первого брака. – Ред.) Навка содержит?
Я думаю, что да… потому что это покупалось на деньги Навки. И это кодифицировано, потому что она получает в двадцать раз больше, чем ее муж… Нет, ну мы знаем, как работает Навка каждый день, извини меня ради бога…
Алексей Венедиктов, главный редактор “Эха Москвы”
В полном разгаре страда деревенская…
Доля ты! – русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!..
Слышится крик у соседней полосыньки,
Баба туда – растрепалися косыньки, -
Надо ребенка качать!
Николай Некрасов. “В полном разгаре страда деревенская…”