Четверг, 17 августа 2017

Итак, да, действительно, в декларации Пескова 12 миллионов годовой доход [за] прошлый год. Правда, декларация Навки – 260 миллионов. У мужа и жены 272 миллиона – это так… Поэтому эта фраза: “У него 12 миллионов – и он чего-то подарил за 12 миллионов”… это неправильная фраза…

(Анна Трефилова.) То есть его (сына Пескова от первого брака. – Ред.) Навка содержит?

Я думаю, что да… потому что это покупалось на деньги Навки. И это кодифицировано, потому что она получает в двадцать раз больше, чем ее муж… Нет, ну мы знаем, как работает Навка каждый день, извини меня ради бога…

Алексей Венедиктов, главный редактор “Эха Москвы”

В полном разгаре страда деревенская…

Доля ты! – русская долюшка женская!

Вряд ли труднее сыскать.

Не мудрено, что ты вянешь до времени,

Всевыносящего русского племени

Многострадальная мать!..

Слышится крик у соседней полосыньки,

Баба туда – растрепалися косыньки, -

Надо ребенка качать!

Николай Некрасов. “В полном разгаре страда деревенская…”