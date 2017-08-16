Среда, 16 августа 2017

По делу о теракте в Барселоне задержаны двое подозреваемых, передает La Vangardia. Задержанные имеют непосредственное отношение к теракту, заявили в каталонской полиции, однако ни одного из них не было в фургоне, сбившем около ста человек на бульваре Рамбла.

Один из подозреваемых был задержан в городе Риполе, другой – в Альканаре, где накануне в результате взрыва в жилом доме один человек погиб и семеро пострадали. На месте были найдены бутылки с пропаном и бутаном. Полиция усматривает связь между этим взрывом и терактом на Рамбле. Первоначально сообщалось, что оба подозреваемых задержаны в городе Манльеу.

Водитель, который вскоре после трагедии на Рамбле прорвал полицейский кордон в центре города и позже был застрелен полицейскими в пригороде, не был причастен к теракту, полагает следствие.

В первые часы после теракта полиция распространила фото предполагаемого террориста – Дрисса Укабира, жителя Риполя, чьи документы были найдены в фургоне. Сообщалось о его задержании. Однако позже стало известно, что Укабир явился в полицию и заявил об утере документов. Предположительно они были украдены его братом, а самого Укабира в момент теракта не было в Барселоне.

Дрисс Укабир

Ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство” – соответствующее сообщение передало агентство исламистов Amaq.

В результате теракта на Рамбле, главной пешеходной улице Барселоны, в четверг около 17 часов погибли 13 человек, около ста ранены. Белый фургон проехал на большой скорости около 600 метров, сбивая пешеходов. Сколько человек было в машине, неизвестно. Им удалось скрыться.

Первоначально сообщалось, что один или двое террористов укрылись в кафе и, возможно, захватили заложников. Эта информация не подтвердилась. Очевидцы слышали стрельбу на рынке Бокерия, расположенном на Рамбле. Пояснений по этому поводу полиция не дала.

Теракты с наездами грузовиков происходят в Европе последние два года. 14 июля прошлого года в Ницце 31-летний Мухамед Бухлель – уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, – во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили. Погибли 84 человека, 202 попали в больницы.

19 декабря прошлого года в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. В результате теракта погибли 11 человек, 48 получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

Похожий теракт был совершен в центре Лондона вечером 3 июня. На Лондонском мосту фургон начал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были муляжи поясов шахидов, не имевшие внутри взрывчатки. Жертвами атаки стали семь человек, не менее 36 получили ранения. Как сообщалось, ответственность за атаку взяло на себя “Исламское государство”. Полиция установила личности участников теракта, это были выходцы из Марокко, Пакистана и Ливии.

19 июня в Лондоне один человек погиб, еще восемь пострадали в результате наезда грузовика на толпу возле мечети на севере города. Преступник, 48-летний местный житель, действовал из ненависти к мусульманам.

22 марта в Лондоне 52-летний террорист Халид Масуд, передвигавшийся на машине, врезался в толпу на Вестминстерском мосту. Погибли четверо, были ранены около 40 человек. Затем Масуд напал с ножом на 48-летнего полицейского, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Террорист был застрелен.

7 апреля днем в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу. Погибли четыре человека. Полиция задержала двоих подозреваемых, одним из них оказался гражданин Узбекистана, личность второго не раскрывалась.

9 августа автомобиль BMW въехал в толпу французских военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. В результате пострадали шестеро военных. Власти города назвали случившееся спланированным актом. Подозреваемый в наезде был задержан в тот же день на автостраде на севере страны, его имя не называлось.

14 августа в городке Сет-Сор недалеко от Парижа водитель совершил намеренный наезд на открытую веранду пиццерии. В результате погибла 13-летняя девочка, еще 13 человек пострадали. Водитель был сразу же задержан. Французская полиция квалифицировала случившееся как попытку самоубийства.

Израиль регулярно сталкивается с “автомобильным террором”. Арабские террористы совершают наезды на военнослужащих и прохожих, таранят автомобили.