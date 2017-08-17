Четверг, 17 августа 2017

Эти люди испортили все, что можно было испортить. Им мы обязаны тем, что общественный диалог отброшен на несколько лет назад – к фазе острого противостояния. Они раздавили тонко настроенные электронные весы чугунной гирей. Туда, где требовался лазерный скальпель, явились с секирой – вдобавок оправдывая рубку сплеча цитатами из Библии. Поляну, нуждавшуюся в точечной прополке, вытоптали догола… Общество практически дозрело до необходимости грамотного государственного регулирования в сфере культуры, однако теперь об этом лучше не заикаться. Приходится кивать, когда слышишь, что единственно возможный регулятор – уголовный и административный кодексы: все, что не запрещено, разрешено. Хотя в отношении культуры это лукавство. Культура живет не по законам, а по понятиям… Если государство продолжит самоустраняться из этой системы ценностей, плотность конфликтов между художниками и общественниками будет неминуемо расти.

Елена Ямпольская, депутат Госдумы

Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения… Отсеивая антипролетарские и антиреволюционные элементы… партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные формы изживать… Партия… должна всячески бороться против легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследству, а равно и к специалистам художественного слова. Против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с другой, – таков должен быть лозунг партии… Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода тон литературной команды… Партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела; партия должна озаботиться тщательным подбором лиц в тех учреждениях, которые ведают делами печати, чтобы обеспечить действительно правильное, полезное и тактичное руководство нашей литературой.

Постановление Политбюро ЦК РКП(б) “О политике партии в области художественной литературы” 18 июня 1925 г.