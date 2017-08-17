Четверг, 17 августа 2017

В центре финского города Турку мужчина ударил ножом нескольких прохожих, в результате как минимум два человека погибли, еще восемь получили ранения, сообщает Reuters.

Как сообщает телекомпания Yle, один или два человека пострадали на площади Пуутори, там же произошло одно из убийств, еще несколько прохожих были ранены на площади Кауппатори. В районе были слышны выстрелы.

В соцсетях появилась видеозапись нападения, сделанная одним из очевидцев. На ней слышны крики “Аллаху акбар”.

Полицейские применили огнестрельное оружие против преступника, он получил ранение в ногу. Затем злоумышленник был задержан. По словам главы МВД страны Рисикко Паулы, задержанный – иностранец, его имени чиновница не уточнила.

Как сообщается в твиттере полиции Финляндии, правоохранители разыскивают сообщников нападавшего. В районе площадей Пуутори и Кауппатори проводится спецоперация. Полиция проверяет отправляющиеся из города поезда и автобусы, пишет The Turun Sanomat.

В настоящее время полиция не может подтвердить, что речь идет о теракте.

Правоохранители призвали жителей Турку покинуть центр города.