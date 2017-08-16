Среда, 16 августа 2017

Вот попробуйте что-нибудь на меня отыскать. Я в этом смысле как бы белый и пушистый. Да, я на зарплату живу. Нет, я просто маньяк, мне там наука интересна – я еще с детства этим увлекался. А кроме того, меня учили в детстве, что воровать нехорошо. Я как-то, знаете, проникся… На любого человека есть досье… И поскольку как бы, если вы считаете, что вы человек белый и пушистый, там лежат списки, ну, условно говоря, ваших любовниц, соответственно, с кем вы пьянствовали, где и когда, ну и так далее, да? Причем там могут быть и сплетни, да?.. На меня так точно есть. После того как я 10 сентября 2001 года написал в интернете на форуме журнала “Эксперт”, что американцы в ближайшее время сами против себя устроят крупный теракт, который, как известно, произошел на следующий день, наивно считать, что они не следят за моей жизнедеятельностью.

Михаил Хазин, президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина

Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он [Чичиков] был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова:

“Если б вы знали, какую услугу оказали сей, повидимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн… Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной и сироте горемыке!..” Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы.

Николай Гоголь. “Мертвые души”