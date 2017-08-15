Вторник, 15 августа 2017

В прениях сторон по третьему делу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова прокурор потребовал для подсудимого три года колонии. Такую информацию во вторник сообщил “Интерфакс-Поволжье”.

При этом чиновник попросил судью Приволжского окружного военного суда в Самаре Александра Леднева переквалифицировать обвинение Квачкову с части 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму) на часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды).

Вопрос, назначить ли политзеку суммарный срок путем полного либо же частичного сложения нового приговора с приговором по предыдущему делу, прокурор оставил на усмотрение суда. Обычно в подобных случаях итоговое наказание назначается путем частичного сложения приговоров. Восьмилетний срок, отбываемый Квачковым по второму делу, истекает в декабре 2018 года.

Со своей речью обвинитель выступил еще 4 августа, однако в СМИ информация появилась лишь полторы недели спустя, после выступлений адвокатов.

Защитники заявляли о невиновности Квачкова и требовали оправдательного приговора. В частности, адвокат Сергей Орлов отметил, что политзек не давал указаний опубликовать в интернете видеообращение, которое стало поводом к возбуждению третьего дела.

Также Орлов подчеркнул, что преследование Квачкова должно быть прекращено и по формальным основаниям. Часть 1 статьи 282 УК предусматривает более суровое наказание, чем часть 1 статьи 205.2, и это ухудшает процессуальное положение подсудимого, заметил защитник. При этом, напомнил он, от обвинения по статье 205.2 прокурор уже отказался.

На чем основывается это заявление Орлова, непонятно. Часть 1 статьи 282 в редакции, действовавшей на момент, которым датирована публикация видео, предусматривает до четырех лет колонии, тогда как максимальное наказание по части 1 статьи 205.2 – пять лет.

По окончании прений во вторник Квачков выступил с последним словом. Его содержание агентство не передает. Как сообщалось ранее, политзек не признает вину.

Приговор будет оглашен в пятницу, 18 августа.

О третьем деле Квачкова стало известно в марте 2016 года. Следствие вело УФСБ по Мордовии.

Поводом к возбуждению дела стала публикация на YouTube видеообращения Квачкова, записанного на мобильник в июне 2015 года в ИК-5 строгого режима для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии. Как сообщалось, другой заключенный колонии переслал файл по почте сторонникам Квачкова, а те опубликовали видео в интернете под названием “Квачков в ИК-5, Мордовия”. По информации “Граней”, речь идет о ролике, известном также под названием “Комментарии полковника Квачкова о положении русских националистов в тюрьмах”.

Кто именно поместил файл, ФСБ, как следует из публикации ТАСС, не установила. Был ли установлен и привлечен к ответственности заключенный ИК-5, переславший, согласно фабуле дела, видео сторонникам Квачкова, не сообщалось.

Обвинение заявляло, что “в своем видеообращении Квачков публично призывает неопределенный круг лиц к совершению насильственного захвата государственной власти в Российской Федерации, то есть к осуществлению террористической деятельности”.

Сам политзек на следствии отказался от дачи показаний.

Слушания по делу начались 14 декабря 2016 года. Ведет ли Леднев процесс единолично или во главе судейской коллегии, не уточнялось.

20 января 2017-го в процессе выступили эксперты, привлеченные адвокатами Квачкова, – политологи Степан Сулакшин и Андрей Савельев. Сулакшин – бывший гендиректор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Его уволили в апреле 2013 года после публикации доклада о фальсификациях на выборах 2011-го в Госдуму. Савельев – лидер партии “Великая Россия”. В 2003-2007 годах он был депутатом Госдумы; состоял во фракции партии “Родина”.

Оба эксперта просмотрели видеообращение, инкриминированное Квачкову, и на вопросы адвокатов ответили, что призывов к терроризму в нем нет.

После этого судья Леднев заявил, что психолого-лингвистическое исследование записи, проведенное по запросу следствия Мордовской лабораторией судебных экспертиз, является неполным, и назначил новое исследование в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте. До получения результатов исследования разбирательство было приостановлено.

Слушания возобновились 10 июля. Как передавала “Медиазона” со ссылкой на другого адвоката политзека, Андрея Виканова, повторная экспертиза не усмотрела в видеообращении Квачкова призывов к терроризму.

Как можно предположить, именно результаты нового исследования и стали причиной того, что прокурор попросил о переквалификации дела.

По второму делу Квачков был задержан в декабре 2010 года, на другой день после полного оправдания по делу о покушении на олигарха Анатолия Чубайса. В феврале 2013-го отставного полковника объявили виновным по части 1 статьи 30 – статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа). Как утверждалось, активисты возглавляемого Квачковым Народного ополчения имени Минина и Пожарского планировали захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам политзек заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

Квачкову 69 лет, и он страдает онкологическим заболеванием. Между тем в мордовской ИК-5 на политзека регулярно налагали взыскания по надуманным поводам. Его неоднократно помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а в августе 2015 года отправили в ПКТ (помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму колонии).

На время участия в суде Квачков был переведен в самарский СИЗО-1.