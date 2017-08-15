Вторник, 15 августа 2017

Вы знаете, я бы отнесся к этому, скажем, спокойнее, полагая, что есть другие средства влияния. Да? Если бы, скажем там, условно 50-ю часть доходов “Газпрома” от транзита газа мы, скажем, вкладывали в гранты неким организациям украинским, поощряли (ну, то, как это делают столь ругаемые нами американцы и англичане по образцу British Council и тому подобные вещи), мы бы создали сеть влияния… И могу вам сказать, что если бы в апреле 2014 года российская армия развернутыми колоннами двинулась на Одессу и на Киев, то ее встречали бы во многих местах хлебом-солью, в этом нет никаких сомнений.

Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО

- Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно.

- Как же так, господин коллежский советник? – возразил изумленный генерал. – Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное…

- Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

- Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника… рублей семьдесят или даже сто… из секретной суммы…

Александр Пушкин. “Капитанская дочка”