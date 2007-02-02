Вторник, 15 августа 2017

Статья

Чудо без Чурова

У Пескова нет претензий к Памфиловой. Такая странность: Памфилова явно пошла на поводу у несогласных, а власть ее хвалит. Причем солидарно с Навальным, хотя и в иной тональности. Несистемная оппозиция приятно изумлена, а пресс-секретарь Путина выражает чувство глубокого удовлетворения. Впрочем, удивляться нечему.

Илья Мильштейн

22.04.2016

Статья

ЦИК спасет красота

Это вообще старые наши, нерешенные, тупиковые споры: следует ли хорошим с виду людям, выстрадывая перестройку, подниматься по карьерной лестнице при авторитарной власти или не следует? Должна, если использовать литературный штамп, Эллочка для пользы дела быть немножко людоедкой или не должна? Тут разные имеются мнения.

Илья Мильштейн

30.03.2016

Статья

Герои-памфиловцы

Традиция бороться за права Хайдера или Анджелы Дэвис, при этом пренебрегая изучением ситуации в своей собственной стране, тоже возрождается во всем своем великолепии. И у Анатолия Кучерены с Эллой Памфиловой есть шанс стать первыми деятелями ренессанса борьбы за мир во всем мире – кроме своего посконного и домотканого отечества.

Андрей Колесников

02.02.2007

Элла Памфилова – человек позитивный, оттого мир, в котором она живет, нередко огорчает ее своим несовершенством. Главное, непонятно, откуда что берется и почему люди такие бессовестные. С удивлением, говорит председатель ЦИКа, читаю в прессе домыслы о якобы “установке Кремля” в виде 70/70 на предстоящих президентских выборах. Мне об этом никто не говорил, да и попробовал бы кто-то из высокопоставленных чиновников даже намекнуть на нечто подобное! Наверняка сразу бы слетел с должности, а то и под суд угодил бы.

Потому что позитивный человек решительно отвергает мир, в котором допустимы указанные безобразия. Вы только вообразите себе эту пакостную сцену: в Кремле, не где-нибудь, хотят сфальсифицировать президентские выборы, причем всеми правдами и неправдами! И подогнать желают цифры таким образом, чтобы по итогам всенародного волеизъявления вышло, будто явилось 70% электората, из которых 70% проголосовало за Путина. Ну мыслимое ли дело.

К тому же Элла Александровна хорошо знает решительный настрой президента на честные выборы, иначе бы он ее и не позвал в ЦИК. Так позитивный человек восстанавливает гармонию в мире. Посредством общих рассуждений о должном и недолжном, подкрепленных убедительными доказательствами.

Или взять ситуацию с муниципальными фильтрами – неловкую, по ее словам, но вполне поправимую, если смотреть на вещи оптимистично. А что мешает? К примеру, история с Ройзманом мешает преодолевать неловкость. Но ведь он же сам преждевременно сошел с дистанции, несмотря на определенный шанс пройти сквозь фильтр. Да еще выдвинулся от “Яблока”, у которого в целом ряде регионов, включая Свердловскую область, возникли серьезные внутрипартийные неурядицы. А теперь выставляет себя, государева человека – руководителя крупного города, обладающего определенным административным ресурсом, – этакой слабенькой жертвой, затравленной режимом! Некрасиво себя ведет.

Наконец, Навальный. Этот, с позволения сказать, кандидат портит настроение главе ЦИКа еще со времен исторических выборов в Барвихе, где “малограмотные мальчики” из ФБК и сами отказались от участия, и Памфилову призвали уйти в отставку. Попортили крови Элле Александровне, но она их всех обхитрила, отменив выборы. После чего удостоилась похвал со всех сторон – и от Пескова, и от Навального. А все потому, что позитивно, с высоты своего чиновного кресла и опыта оценивала происходящее и твердо следовала букве закона, не оспоривая глупцов, но и местное, чуровского типа начальство безжалостно критикуя. Как это и бывает в демократической стране, в которой отдельные недостатки исправляются волевым решением честного госслужащего.

Однако сегодня пустые, извините, мечты лидера Партии прогресса могут исполниться лишь в том случае, если произойдет чудо. Точнее, одно из двух чудес, способных поразить Памфилову и заставить ее зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты. Либо соответствующая судебная инстанция вдруг отменяет действующие приговоры и все его судимости снимаются. Либо срочно вносятся некие изменения в федеральные законы о выборах, которые позволили бы ему участвовать в выборах при наличии судимостей. А ежели никаких “вдруг” и “срочно” ниоткуда не пришлют, ни из судов, ни из парламента, то Навальному с его сторонниками незачем беспокоиться. И лучше бы им не чудить, потому что Элла Александровна не пойдет против закона, даже если давить будут со всех сторон.

Что тут скажешь? Позитивного человека с толку сбить нелегко, разве что просветить, хотя это слово, пожалуй, неправильное. Скорее тут уместней говорить о реальной картине мира, которая от оптимистичной отличается известной мрачностью тонов. За примерами далеко ходить не надо – все они вполне наглядно представлены в цитатах из интервью председателя ЦИКа.

В частности, оскорбительные “домыслы” про явку и голосование за Путина взяты не с потолка, а из давнего уже выступления Кириенко, и дивная эта как бы арифметическая задачка потом не раз еще предлагалась вниманию слушателей. А еще журналистам говорилось про “референдум о доверии” дорогому Владимиру Владимировичу, что даже оборачивалось скандалом. Решение по Ройзману, и не только по этой кандидатуре, тоже принималось в Кремле, поскольку там уже определились с Куйвашевым и прочими обреченными на победу губернаторами, вот “государев человек” и не пожелал участвовать в балагане. Что же касается многострадального Навального, то начальство с ним (и он с начальством) играют в довольно сложные игры, к которым судьи и думские деятели привлечены на каких-то вторых ролях, что мало связано и с приговорами, и с законотворчеством. Велят им отменить приговоры или поправить закон – отменят или поправят, не попросят – пальцем не шевельнут. Так что разного рода необыкновенные происшествия могут иметь место, и комедийного свойства, и драматического, и трагического – ничто не исключено. Только вот о чуде легитимности грезить не нужно.

Вообще говорить о законности применительно к нашим выборам, президентским и прочим, – это такой позитив, что прямо дух захватывает. По-доброму завидуешь Элле Памфиловой, которая работает там, где работает, и не теряет веры в справедливость. Да и черной завистью тоже завидуешь, поскольку сам так верить не умеешь и не научишься уже никогда.

Впрочем, сильно переживать по этому поводу все же вряд ли следует. В конце концов позитивный человек потому и позитивен, что гармоничную картину мира выстраивает не для окружающих, а для себя. В сущности, он даже может не быть дурой, этот наш славный человек, извлекая пользу для личной карьеры из своих взволнованных речей и детской веры во все хорошее. Трудясь во главе ЦИКа в стране, где нет выборов, и при этом сохраняя неплохую репутацию. Каким-то чудом, да, которому нет объяснения, на то оно и чудо.