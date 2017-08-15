Вторник, 15 августа 2017

Правительство в 2018 году намерено выделить несколько миллиардов рублей на разработку сверхтяжелой космической ракеты. Как передает РИА “Новости”, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Соответствующие расходы Белый дом предлагает предусмотреть в бюджете на будущий год. Конкретную сумму, которые предполагается потратить на создание аппарата, чиновник не уточнил.

В мае Рогозин рассказал, что Владимир Путин поручил “Роскосмосу” ускорить разработку сверхтяжелой ракеты. Такой аппарат, отметил чиновник, сможет совершать полеты не только вокруг Земли, но и вокруг Луны и других небесных тел.

В середине июля НПО “Энергомаш” в своей презентации, сделанной на авиасалоне МАКС-2017, заявил, что первый запуск ракеты планируется совершить в 2028 году. Отмечалось, что за основу проекта взята советская система “Энергия-Буран”.

Между тем в “Роскосмосе” датой первого запуска назвали 2030 год. Во вторник, однако, Рогозин написал в своем твиттере, что начать испытания госкорпорация должна не в 2030, а уже в 2027 году.

Стартовый комплекс для запуска таких ракет предполагается построить на космодроме Восточный в Амурской области.