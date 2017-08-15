Вторник, 15 августа 2017

Судья Черемушкинского райсуда Москвы Наталья Журавлева продлила волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину, арестованному по делу о краже, срок содержания в СИЗО еще на месяц – до 16 сентября. О слушаниях, прошедших во вторник, тогда же сообщил “Кавказский узел”.

Адвокат политзека Фарит Муртазин на слушаниях указал, что, поскольку Нагавкин является жителем Волгоградской области, преступление, вменяемое ему, совершено в этом же регионе и там же проживает и потерпевший по делу, следствие должно производиться именно в Волгоградской области, а не в Москве.

“То, что происходит с Нагавкиным, наводит на мысль о том, что на него оказывается давление в связи с его активным противодействием распространению наркотических веществ и правозащитной деятельностью, – заключил Муртазин. – В действиях следствия я усматриваю излишнее старание избавиться от присутствия этого активиста в Волгоградской области”.

Однако Журавлева доводы адвоката проигнорировала.

Между тем Нагавкин с 8 августа держит в СИЗО-2 “Бутырка” бессрочную голодовку. Кроме воды политзек употребляет только чай. Он добивается встречи с чиновниками прокуратуры и СКР. Последние следственные действия, проводились с ним еще в Волгограде 12 января.

С 12 по 21 октября прошлого года политзек уже держал голодовку в СИЗО-5 Волгоградской области в Ленинске, протестуя против неоказания медицинской помощи.

Житель Калача-на-Дону Нагавкин – председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу и эксперт движения “За права человека” в Южном федеральном округе. Правозащитник был задержан в своем городе 29 сентября 2016 года и два дня спустя арестован. Ему вменили покушение на кражу ювелирных украшений из ломбарда. Тогда сообщалось, что дело квалифицировано по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “б” части 2 статьи 158 УК (покушение на кражу в составе группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). За это преступление кодекс предусматривает до 3 лет 9 месяцев колонии.

Между тем на сайте Черемушкинского райсуда указана иная квалификация дела – по пункту “а” части 4 статьи 158 кодекса (кража в составе организованной группы). Такое обвинение предполагает срок до 10 лет. Как рассказал сам политзек, оно вменено ему за якобы совершенную им 22 сентября прошлого года кражу личного имущества.

Как можно заключить из публикаций “Кавказского узла”, это обвинение вменено Нагавкину не в дополнение к первому, а вместо него.

Сам политзек вину не признает. Он заметил, что есть свидетели, которые могут подтвердить его алиби: во время кражи он находился в другом месте и физически не мог присутствовать на месте преступления.

В Москву Нагавкина доставили 10 апреля. Перевод объяснялся тем, что дело правозащитника объединили в одно производство с расследуемым в Москве делом об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222). Фигурантом этого дела является не сам Нагавкин, а один из арестованных вместе с ним по обвинению в краже – некто Александр Медведев. Как рассказывал другой адвокат политзека, Валерий Шухардин, в Москву перевели всех фигурантов дела о краже в ломбарде.

Правозащитной деятельностью Нагавкин занялся, после того как в 2005 году в СИЗО-1 в Волгограде погиб его родной брат. Правозащитник добился привлечения ряда сотрудников этого СИЗО к уголовной ответственности. Лидер ЗПЧ Лев Пономарев отмечал “многолетнюю и эффективную борьбу (Нагавкина. – Ред.) за права заключенных” (

“Грани-ТВ”: Игорь Нагавкин о пытках на зоне).

В 2010 году против Нагавкина было сфабриковано дело о покушении на кражу покрышки милицейской машины (часть 3 статьи 30 – часть 1 статьи 158 УК). Первоначально он находился под подпиской о невыезде, а в апреле 2011-го был необоснованно отправлен под домашний арест. 11 июля 2011 года мировая судья 78-го участка Ворошиловского района Мария Антонова приговорила правозащитника к 160 часам обязательных работ. 23 сентября Ворошиловский райсуд, рассмотрев апелляцию Нагавкина, изменил приговор на штраф 15 тысяч рублей. Областной суд 29 ноября оставил апелляционное определение в силе.