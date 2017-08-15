Вторник, 15 августа 2017

Двое жителей ингушского города Сунжа (бывшая станица Орджоникидзевская) – 24-летний Лечи Гадамаури и 49-летний Багаудин Опиев – на слушаниях по существу дела “Орджоникидзевского джамаата”, открывшихся во вторник в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, заявили, что признательные показания на следствии дали под пытками. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Процесс ведет коллегия под председательством Сергея Горелова, который в декабре прошлого года приговорил махачкалинца Гирея Аминова к пяти годам общего режима по обвинению в членстве в “Хизб ут-тахрир”. Предварительные слушания заняли два заседания – 26 и 30 июня. Начало разбирательства по существу несколько раз откладывалось.

В деле девять фигурантов. Гадамаури – основному обвиняемому – инкриминирована часть 1 статьи 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования; в редакции, действовавшей на момент вмененных ему эпизодов, – от 8 до 15 лет колонии). Остальным восьмерым – помимо Опиева это Асхаб Албаков, Зелимхан Амриев, Акроман Бузуртанов, Тимур Матиев, Илез Торчхоев, Джохар Цечоев и Илез Цечоев (последние двое, судя по инициалам на сайте суда, – не отец с сыном и не родные братья) – вменена часть 2 этой же статьи (участие в таком формировании; от 5 до 10 лет). Опиеву это обвинение инкриминировано через часть 5 статьи 33 (пособничество).

Кроме того, все, кроме Цечоевых, обвиняются по части 2 статьи 222 кодекса (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет), а все, кроме Цечоевых и Матиева, – по части 2 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет).

Гадамаури, Албакову и Амриеву инкриминированы также часть 3 статьи 30 – часть 2 статьи 223.1 УК (покушение на незаконное изготовление взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 лет 9 месяцев до 6 лет), а Опиеву – часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 10 лет) и часть 2 статьи 228 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере; от 3 до 10 лет).

Именно из-за вмененной Опиеву статьи 205.1 дело рассматривается СКОВСом. Если бы ее в обвинении не было, суд проходил бы в Ингушетии.

Согласно фабуле дела, “Орджоникидзевский джамаат”, образованный под руководством Гадамаури, входил в состав “Сунженского сектора”. Амиром “Сунженского сектора” прокурор также называет Гадамаури. Остальные фигуранты, утверждает прокурор, входили в состав “джамаата” в период с 1 марта 2014 по 31 декабря 2015 года.

Как утверждается в обвинительном заключении, группировка занималась “деятельностью, направленной на изменение конституционного строя РФ и нарушение ее территориальной целостности, распространение идей радикального ислама, разжигание национальной и религиозной вражды, совершение преступлений экстремистской и террористической направленности по религиозным, политическим и идеологическим мотивам”.

После оглашения обвинительного заключения Гадамаури заявил, что признает вину лишь по 222-й статье, заметив при этом, что оружие выдал добровольно. Добровольная выдача согласно УК является основанием от освобождения от уголовной ответственности. Албаков признал вину по статьям 222 и 222.1, а Амриев – лишь по одному эпизоду, квалифицированному по 222-й статье.

Илез Цечоев сообщил, что отношение к обвинению выскажет позже. Остальные пятеро подсудимых отвергли обвинение в полном объеме.

Позже этого Опиев и Гадамаури сообщили о пытках, которым подвергались на следствии. При этом основной фигурант выступил с развернутым рассказом, сведения в котором в основном совпадают с изложенными в прошлогодней публикации правозащитного центра “Мемориал”.

Днем 8 июня 2016 года, рассказал Гадамаури, когда он шел с матерью на рынок в Сунже, неизвестные схватили его, матерясь, затолкали в машину и надели на голову пакет. Примерно через 40 минут похищенного привезли в некое здание и повели в подвал. Там Гадамаури раздели, связали и начали спрашивать о местонахождении Хациева и некоего оружия.

Хасан Хациев, о котором расспрашивали силовики, – уроженец Чечни, находящийся в розыске с 2010 года, в том числе по подозрению в причастности к убийству гаишников в Ингушетии. Считается, что он входил в группу Беслана Махаури, убитого в Назрани в октябре 2015 года. Группу Махаури силовики также называют подразделением “Сунженского сектора”.

К ушам и половым органам Гадамаури прикрепили прищепками провода и начали пытать его током. Потом похищенного били по голове. Также его угрожали закопать заживо, если он к утру не даст требуемых показаний.

“Ночью опять продолжали бить, пытать… – сообщил подсудимый. – Потом меня вывезли в поле, кинули лопату и сказали: “Копай себе!”

В итоге Гадамаури заявил силовикам, что ему предлагали вступить в группу Махаури, однако он отказался и только два-три раза привез членам подполья еду.

“Потом в кабинете меня продолжили бить, надевали пакет на голову, называли его “шлем танкиста”, – продолжил подсудимый. – Показывали мой телефон, по каждому номеру спрашивали, кто это, говорили всех сдать… По дороге били по голове, сказали: “О пытках молчи – с родными покончим”.

В итоге Гадамаури подал заявление о досудебном соглашении с прокуратурой, однако ему отказали, что уже не нуждаются в его показаниях.

Тогда арестованный направил новое заявление – об отказе от показаний, в которых оговорил как себя, так и других людей.

Он также заметил, что его угрозами вынуждали отказаться от адвоката.

В этой связи Гадамаури потребовал исключить все его показания из дела.

На уточняющий вопрос судей обвиняемый сообщил, что единственный из силовиков, представившихся ему после задержания, был начальник регионального ЦПЭ Тимур Хамхоев. В декабре 2016 года Хамхоев был арестован по делу о разбое; позже ему предъявили еще одно обвинение – в пытках, которые привели к задержанного. 19 июля “Медиазона” сообщила, что следствие по делу силовика завершено.

Относительно Опиева, похищенного на другой день после Гадамаури, правозащитный центр “Мемориал” в апреле нынешнего года писал, что он почти год не жаловался на пытки лишь потому, что опасался их повторения. Родственники арестованного также заявили, что его оговорил основной фигурант в результате пыток.

Солс Мусостов, адвокат Гадамаури, заявил ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Он указал, что достаточных оснований для начала следствия не было. Прокурор выступил против, и Горелов с коллегами в ходатайстве отказали.

Все подсудимые попросили время для ознакомления с делом. В этой связи адвокаты попросили отложить дальнейшие слушания до 10 сентября. Однако судьи заявили, что в протоколах ознакомления подписи обвиняемых уже стоят. Фигуранты возразили, что расписаться их вынудили.

Несмотря на это, коллегия отказалась надолго прерывать слушания. Следующее заседание назначено на 25 августа, начало в 11 часов.