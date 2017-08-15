Вторник, 15 августа 2017

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на первых слушаниях по существу своего дела, открывшихся в Замоскворецком райсуде Москвы, обвинил главного исполнительного директора “Роснефти” Игоря Сечина и бывшего начальника службы безопасности этой компании генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации получения взятки. Об этом сообщает “Медиазона”.

После оглашения прокурором Борисом Непорожным обвинительного заключения Улюкаев на вопрос судьи Ларисы Семеновой ответил: “Обвинение мне понятно. Вину не признаю”.

Далее он и сделал заявление о провокации. СКР, подчеркнул Улюкаев, сфабриковал обвинение, “которое основывается исключительно на показаниях Сечина”. Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

“Передача этой сумки (с деньгами. – Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки”, – заметил бывший министр.

При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава “Роснефти” сам позвонил ему и пригласил в свой офис.

Далее адвокаты Улюкаева сообщили, что показания бывший министр даст, после того как обвинение завершит представление своих доказательств.

После этого защитники указали на существенное отличие обвинительного заключения от фабулы дела. В частности, адвокат Виктория Бурковская отметила, что на следствии утверждалось, будто Улюкаев вынес решение, отказывающее “Роснефти” в праве приобрести акции “Башнефти”. Между тем в обвинительном заключении говорится, что чиновник предложил рассмотреть дополнительные критерии для совершения этой сделки.

После этого Бурковская заявила ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Коллеги поддержали ее, тогда как оба обвинителя заявили протест. Судья Семенова ходатайство отклонила.

Затем был определен порядок судебного разбирательства, после чего слушания отложили. Следующее заседание состоится 1 сентября, начало в 10 часов.

Всего у Улюкаева четыре адвоката. Обвинение наряду с Непорожным представляет прокурор Павел Филипчук, ранее участвовавший в процессе украинской пленной Надежды Савченко.

Фото- и видеосъемку в зале Семенова по настоянию обвинителей запретила. При этом подсудимый против съемки не возражал. “Мне скрывать от общественности нечего, и чем более прозрачными будут заседания, мне кажется, тем лучше”, – заметил он после заявлений прокуроров.

Улюкаеву вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно прежней фабуле дела, отличающейся от нынешних формулировок обвинительного заключения, чиновник требовал от представителя “Роснефти” деньги “за законную выдачу положительного заключения и оценки” относительно покупки этой компанией государственного пакета акций “Башнефти”. В противном случае, как утверждалось, Улюкаев угрожал создать препятствия работе “Роснефти”.

Чиновник был задержан вечером 14 ноября 2016 года. На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника “в связи с утратой доверия”.

1 февраля нынешнего года Reuters сообщил, что при передаче Улюкаеву денег в московском офисе “Роснефти” присутствовал лично Сечин, который и подготовил встречу “в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов”.

СМИ писали и о роли Феоктистова в деле. Утверждалось, что именно он инициировал преследование Улюкаева. До устройства осенью 2016-го в “Роснефть” Феоктистов был первым замначальника управления экономической безопасности ФСБ. В марте 2017-го стало известно, что генерал уволился из “Роснефти”. Как пояснял Сечин, Феоктистов вернулся на “военную службу”.

Еще в ноябре прошлого года, вскоре после открытия дела, в СМИ появилась информация, что между Улюкаевым и Сечиным был посредник. Как утверждалось, чиновник беседовал “с президентом крупного госбанка, который состоял в доверительных отношениях как с самим министром, так и с Сечиным” и банкир пообещал Улюкаеву переговорить с руководителем “Роснефти”.

В середине марта нынешнего года “Дождь” передавал, что банкиром был президент ВТБ Андрей Костин, старый друг Улюкаева. Сам Костин это отрицал.

После предварительных слушаний по делу, прошедших 8 августа, стало известно, что обвинение заявило Сечина свидетелем в процессе. В “Роснефти” подтвердили, что глава компании явится в суд по получении повестки.

Сам Улюкаев тогда заявлял, что его преследование может быть выгодно “коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб”.