Вторник, 15 августа 2017

Сайт американских неонацистов The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru, после того как западные интернет-компании перестали обслуживать ресурс. Новый адрес dailystormer.ru владельцы сайта приобрели у российского регистратора RU-CENTER, передает “Медуза”.

По сведениям на сайте регистратора, домен приобретен 15 августа и оплачен на год. В регистрационных данных указано, что домен числится за частным лицом, однако имя владельца не раскрывается.

Серверы нового хостинг-провайдера сайта также находятся в Москве, написал в твиттере пользователь Bill Sader, называющий себя экспертом по информационной безопасности.

Как сообщал The Guardian, 14 августа хостинг-провайдер GoDaddy, услугами которого пользовался сайт, прекратил сотрудничество с владельцами ресурса. Затем сайт переехал на хостинг от Google, однако вскоре он был заблокирован и там.

Интернет-компании заблокировали The Daily Stormer из-за статьи основателя ресурса Эндрю Англина, в которой тот назвал погибшую во время столкновений в Шарлотсвилле Хизер Хейер “жирной бездетной шлюхой” и “обузой для общества”. Сайт активно поддерживал расистов. Представители компаний заявили, что не позволят с помощью своих сервисов пропагандировать насилие.

Кроме того, владельцы Facebook удалили из соцсети все ссылки на статью Англина.

The Daily Stormer подвергся хакерской атаке со стороны группировки Anonymous, из-за чего возникли проблемы с его доступностью. Кроме того, киберактивисты взломали Twitter-аккаунт ресурса.

Чтобы избежать атак, владельцы ресурса первоначально перенесли его в анонимную сеть Tor.

Как пишет Le Monde, владельцы других популярных интернет-ресурсов после событий в Шарлотсвилле также стали блокировать ультраправых: так, краудфандинговая платформа GoFundMe прекратила сбор средств для водителя, который задавил Хейер; блог-платформа WordPress приостановила действие аккаунта ультраправой организации Vanguard America, предположительно причастной к беспорядкам; администрация мессенджера Discord заблокировала публичный чат, где обсуждались беспорядки, и забанила несколько аккаунтов, предположительно связанных с событиями; онлайн-площадка по поиску и аренде частного жилья AirBnb отменила заказы и заблокировала нескольких пользователей, которые собирались принять участие в маршах расистов.

Столкновения между ультраправыми и их противниками произошли в Шарлотсвилле 13 августа. Хейер погибла во время демонстрации, которую устроили противники расистов, после того как преступник въехал на машине в толпу участников акции. Во время наезда пострадали еще девять человек.

Также погибли двое полицейских Вирджинии, летевших на вертолете в Шарлоттсвилл. Их вертолет разбился неподалеку от города в лесу.

Волнения в городе продолжались с вечера 11 августа. Поводом стали планы властей демонтировать памятник Роберту Ли – командующему армией конфедератов в Гражданской войне 1861-1865 годов. Ультраправые устроили факельное шествие в университетский кампус. Как отмечается, подобные факельные шествия в прошлом устраивал “Ку-клукс-клан”.