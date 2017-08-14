Понедельник, 14 августа 2017

Лидеру “Артподготовки” Вячеславу Мальцеву, полтора месяца назад бежавшему из России, заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех лет колонии. Об этом сообщает “Открытая Россия” со ссылкой на Сергея Бадамшина, адвоката политика.

Как говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, заявления Мальцева на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве, имели “преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации”. Таким образом, заключил следователь ФСБ, лидер “Артподготовки” предпринял экстремистские действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов власти с применением или угрозой применения насилия “по мотивам политической ненависти либо вражды”.

Митинг 6 мая был посвящен пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении Мальцев заявил, что белоленточный протест был обречен. “Потому что это (участники протеста. – Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, – пояснил политик. – Здесь можно получить только иным путем”.

“Вот сегодня мы вышли сюда все, – продолжил Мальцев. – Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. – Ред.), – они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь”.

4 июля Мальцев неожиданно объявил об эмиграции. Он пояснил, что узнал о возбуждении против него дела. Тогда политик сообщал, что дело квалифицировано по части 1 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества), предусматривающей от 6 до 10 лет колонии.

Лидер “Артподготовки” попытался выехать в Молдавию через Белоруссию и Украину, однако Госпогранслужба Украины отказалась допустить его в страну, сославшись на антиукраинское заявление, сделанное им весной 2014 года, в начале российской агрессии против соседней страны. С тех пор сведений о местонахождении эмигранта в открытых источниках не публиковалось.

11 июля в доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района Подмосковья прошел обыск с изъятием электроники и атрибутики “Артподготовки”. По итогам обыска появилась информация, будто на деле эмигранту вменяют статью 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму). Однако вскоре выяснилось, что сторонники политика перепутали статью 280.1 с частью 1 статьи 280 кодекса.