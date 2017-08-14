Понедельник, 14 августа 2017

Россия уступила Казахстану часть озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области. На сайте районной администрации эта информация появилась еще 10 августа, новосибирские “НГС.Новости” сообщили о передаче территории в понедельник, а московская Газета.Ру – только теперь.

Ранее озеро, находящееся в 5 километрах от деревни Покровка, было разделено между двумя государствами. В сезоны охоты Сладкое посещали как местные жители, так и приезжие из внутренних районов Новосибирской и Омской областей.

Однако глава Купинского района Владимир Шубников заметил “НГС.Новостям”: “У нас это озеро незарыбленное – только природу украшает. Экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое – вот оно целебное. А озеро Сладкое – это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное”.

Теперь Сладкое целиком принадлежит Казахстану.

Россия неоднократно уступала соседям части своей территории. Так, в 2005 году Китаю были переданы участок земли в районе острова Большой (верховья реки Аргунь в Читинской области) и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури непосредственно под Хабаровском. Общая площадь этих земель составляет 337 квадратных километров.

В ноябре 2015 года Китай получил от России еще 4,7 квадратных километра территории – часть берега реки Хубуту в 60 километрах от Уссурийска, Приморский край.

В 2010 году Азербайджану были переданы два расположенных на его территории анклава – аулы Храх-Уба и Урьян-Уба, административно относившиеся к Магарамкентскому району Дагестана. Часть местных жителей после этого переселилась в Россию.

Между тем передавать Японии четыре острова Малой Курильской гряды Москва упорно отказывается.