Понедельник, 14 августа 2017

УМВД по Центральному району Петербурга после нападения на участников акции ЛГБТ и освещавших ее журналистов возбудило дело по статье 116 УК (побои), предусматривающей до двух лет колонии. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Дело открыто по заявлениям нескольких потерпевших; в материалах присутствуют телефонограммы из больниц, куда пострадавшие обратились за помощью.

По информации Интерфакса, подозреваемых в деле пока нет. Между тем ранее Фонтанка.Ру заявляла, что установила личности двух из девяти нападавших. Это администратор ВК-сообщества “Четкая грань” Артем Андреев и участник этого же паблика Михаил Реут.

Акция ЛГБТ прошла в субботу на Марсовом поле. В ней приняли участие около 100 человек с радужными флагами.

Еще до окончания мероприятия на площади стали собираться коротко стриженные молодые люди спортивного телосложения, но омоновцы не подпускали их к демонстрантам.

Однако, когда после завершения акции на группу ее участников и сопровождавших их журналистов напали неизвестные в спортивных костюмах и распылили им в лицо перцовый газ из баллончиков. Химические ожоги получили не меньше 15 человек; у троих травмы глаз оказались достаточно серьезными.

За инцидентом наблюдали как минимум 15 омоновцев. Пресечь действия нападавших они не пытались.

В лица ЛГБТ-активистов и журналистов в Питере дважды разбрызгали перцовый газ. Видео момента нападения pic.twitter.com/vezVAPSnzQ

— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 12 августа 2017 г.

По окончании акции была задержана активистка Анна Грабецкая, вставшая в одиночный пикет с плакатом “Я люблю свою жену”. Ее привезли в городской ОП-78 и оставили там до начала рабочей недели. 14 августа судья Дзержинского райсуда Петербурга Владимир Васюков оштрафовал Грабецкую на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), а его коллега Александр Киреев – на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 кодекса (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).