Понедельник, 14 августа 2017

Член “Другой России” из кубанского Ейска Андрей Солодовников, о котором на прошлой неделе сообщалось, что он арестован по делу о незаконном хранении и сбыте автоматов Калашникова из ЛНР, в действительности не был отправлен в СИЗО. Об этом написал в своем блоге председатель исполкома партии Эдуард Лимонов, указав вместо фамилии Солодовникова инициал С. и упомянув город Ейск.

“Мы руководствовались фэйковой информацией, – написал Лимонов. – Разберемся. Наши из его региона и соседних пишут, что этот С. “мутный какой-то”.

Между тем, передает краснодарский сайт “Обзор”, местный активист “Солидарности” Виктор Чириков подозревает, что именно Солодовников последнее время угрожает ему по телефону, а также присылает провокационные SMS-сообщения, чреватые делами об экстремизме.

“Пару лет мне на мой телефон регулярно поступают звонки от человека, который представляется Андреем, – рассказал Чириков. – Он говорит, что работает на ростовский ЦПЭ, его задача под видом то фермера, то нереестрового казака, то активиста “Другой России” стравливать различные оппозиционные силы. Сам об этом открыто говорит”.

За год, сообщил оппозиционер, он подал на провокатора четыре заявления в полицию, однако силовики отказывают в возбуждении дела, ссылаясь на то, что не могут этого Андрея разыскать.

Чириков также предположил, что именно Солодовников вместе с еще одним провокатором устроили травлю ростовского журналиста Сергея Резника, который в 2013-2016 годах отбыл срок 2 года 11 месяцев общего режима по двум сфабрикованным делам о заведомо ложном доносе, коммерческом подкупе и оскорблении представителя власти.

В суде, отметил активист, Резник доказывал, что звонки с угрозами ему поступали именно из здания ростовского ЦПЭ, однако доводы подсудимого были проигнорированы.

Сам Резник подтвердил, что именно Солодовников угрожал ему по телефону. Также, добавил бывший политзек, Солодовников был заявителем и основным свидетелем в одном из его дел.

“После заявления в полицию о звонках Солодовников пишет заявление уже на меня, – рассказал журналист. – Выходило, что я его подкупил, чтобы он мне звонил и угрожал”.

Резник добавил: “Когда-то мы работали с ним в одной редакции – пожалели, взяли газеты разносить. В течение двух недель он поочередно всех известных в редакции людей похоронил и за похороны деньги пособирал. Насколько я знаю, у него есть судимость за ложное сообщение о теракте”.

Ранее сообщалось, что 8 августа Солодовников был задержан в Краснодаре оперативниками ФСБ после митинга фермеров и в тот же день арестован в Ростове-на-Дону, после чего помещен в СИЗО в Воронеже. “Другая Россия” обвиняла ФСБ в фабрикации дела.

Известно, что Солодовников и ранее участвовал в протестах фермеров, а также дальнобойщиков на Кубани. В апреле его арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве; заявлялось, что он держит голодовку.

Сообщалось также, что Солодовников воевал на востоке Украины на стороне террористов ЛНР, а по возвращении в Россию поддерживал батальон ЛНР, которым командует другоросс Сергей Фомченков.