Понедельник, 14 августа 2017

При оснащении НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра им. Блохина в Москве было незаконно выведено за рубеж 2,6 миллиона евро, выделенных из федерального бюджета. Об этом в понедельник сообщила Федеральная таможенная служба.

Из Италии в Россию, говорится в публикации, транзитом через Литву перевозилась система для подготовки радиофармацевтических препаратов. Некие “участники организованной преступной группы” во время перевозки подменили товаросопроводительные документы, увеличив стоимость аппаратуры почти в три раза – с 1,87 миллиона евро до 5,25 миллиона.

Как можно заключить из публикации, часть этой разницы и была выведена за рубеж.

Полиция открыла дело по пункту “а” части 3 статьи 193.1 УК (валютные операции в особо крупном размере с использованием подложных документов), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии.

Кроме того, заявляет ФТС, при оформлении доставленной из Италии аппаратуры были указаны недостоверные сведения. Дело по этому факту возбудил СКР. Оно квалифицировано по части 4 статьи 194 кодекса (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой). За это преступление УК предусматривает сроки от 7 до 12 лет.

Есть ли в этих делах подозреваемые, в сообщении не уточняется.