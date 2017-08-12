Суббота, 12 августа 2017

Вот когда цена на нефть была за сотню долларов, то хватало всем – Ротенбергам, Ковальчукам, офисному планктону. Ротенберги строили замки, офисный планктон ездил в Турцию… Протестные акции собирали по 200 человек… В общем, протестовали несерьезные люди, у которых собственности не было. Я, кстати, совершенно согласна, что это делает их несерьезными, поскольку основа стабильности и твердая база элиты – это собственник.

Юлия Латынина, публицистка

…а великий буржуазный класс (продолжал он вслух, неприятно оживляясь), наш великий и могучий класс, победит гидру пролетариата, ибо давайте тоже встанем, крепостники, лабазники и верные их трубадуры, на классовую платформу… буржуи всех стран… и народов, вперед, нефтяной (или золотой?) коллектив, долой пролетарских уродов… засим еще две строфы и опять: буржуи всех стран и народов, да здравствует наш капитал, тата-татата-та… буржуйский интернационал!..

Владимир Набоков. “Занятой человек”