Суббота, 12 августа 2017

Как минимум один человек погиб в ходе столкновений между ультраправыми и их противниками в университетском городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния. Об этом сообщает Reuters.

Погибшая – 32-летняя женщина, участвовавшая в демонстрации, которую после начала волнений устроили противники расистов. Она получила травмы, когда преступник въехал на машине в толпу протестующих.

В результате этого же наезда пострадали еще девять человек. Пятеро находятся в критическом состоянии, угрозы жизни еще четверых нет, но их травмы также серьезны.

Подозреваемый задержан. Это 20-летний Джеймс Алекс Филдз, белый из штата Огайо. Ему вменяют убийство второй степени.

Помимо Филдза задержаны еще три человека. Одного подозревают в организации беспорядков, второго – в нападениях, третьего – в скрытом ношении оружия.

Также погибли двое полицейских штата, летевших на вертолете в Шарлоттсвилл. Их вертолет разбился неподалеку от города в лесу.

Волнения продолжаются с вечера пятницы. Поводом стали планы властей демонтировать памятник Роберту Ли – командующему армией конфедератов в Гражданской войне 1861-1865 годов. Ультраправые устроили факельное шествие в университетский кампус. Как отмечается, подобные факельные шествия в прошлом устраивал “Ку-клукс-клан”.

В выступлениях как со стороны ультраправых, так и со стороны их противников приняли участие по нескольку сот человек. Во время столкновений в ход пошли камни и перцовый газ.

Губернатор Вирджинии демократ Терри Маколифф объявил в Шарлоттсвилле чрезвычайное положение. Он призвал “белых расистов и нацистов” расходиться по домам. “Вы не нужны в нашем замечательном штате. Позор вам”, – сказал чиновник.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил: “Мы решительно осуждаем вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия всеми сторонами”.

Выступления против демонтажа памятника Ли ультраправые проводили и ранее. В июле за участие в демонстрации были задержаны около 20 куклуксклановцев.