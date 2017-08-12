Суббота, 12 августа 2017

Если вы всерьёз решили взяться за свою внешность и привести в порядок лицо и тело, то вам обязательно пригодится такая косметологическая процедура, как карбокситерапия.

Для её проведения используется хорошо знакомый всем углекислый газ. Впервые эта методика была обнародована достаточно давно (в 1720 году). Затем её незаслуженно забыли и вспомнили только в 1932-м, но применяли уже в виде инъекционной процедуры. С тех пор косметологи и врачи используют Carboxy для решения достаточно широкого спектра проблем с кожей и сосудами. Так, например, в косметологии при помощи карбокситерапии можно успешно избавиться от таких проблем, как:

обвисание кожи;

морщины;

синяки под глазами;

второй подбородок;

жировые отложения.

В медицинской практике углекислым газом лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, проводят коррекцию нарушений кровообращения. Carboxy успешно применяется в гинекологии, неврологии, дерматологии и других разделах медицины.

Как проводят Carboxy терапию?

Углекислый газ во время сеанса вводится под кожу при помощи инъекций. Но забудьте о громоздкой игле обычного шприца! Специальный прибор содержит сверхтонкие иглы, укол которых едва ощутим. Через отверстие в игле углекислый газ проникает в кожу на заданную глубину. Она варьируется в зависимости от целей, преследуемых косметологом. Так, например, снижение эластичности кожных покровов требует проникновения всего на 1 мм, а лечение жировых отложений в виде неэстетичного целлюлита обязывает увеличить глубину воздействия до 4 мм.

Через пару часов углекислый газ выводится из организма человека посредством почек и лёгких, а работа в месте проведения инъекций начинает кипеть. Высокая местная концентрация углекислоты под кожей заставляет организм усилить крово- и лимфоток, ускорить обменные процессы, активизирует выделение скопившихся токсинов и шлаков.

На какой результат можно рассчитывать после карбокситерапии?

После лечебных инъекций коллаген начинает синтезироваться с удвоенной силой, восстанавливается эластичность кожи в местах воздействия, выравнивается её цвет, уменьшается пигментация. Особенно наглядно можно оценить эффективность процедуры, проводя её на зоне декольте. Причём положительного результата можно добиться даже у пациентов достаточно преклонного возраста. Обычно хватает 8-12 сеансов для того, чтобы в значительной степени улучшить состояние проблемной кожи.

Карбокситерапия прекрасно сочетается с другими косметологическими манипуляциями. Вы сможете комбинировать Carboxy с пилингом, лазерной терапией, инъекциями ботулотоксина, мезотерапией и другими процедурами.