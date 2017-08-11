Пятница, 11 августа 2017

США рассматривают различные пути разрешения кризиса в Венесуэле, включая военный. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Нью-Джерси, где проводит отпуск, сообщает Reuters.

“Люди страдают и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, в том числе возможен военный вариант, если это необходимо”, – сказал Трамп.

На вопрос, предусматривает ли такой вариант отправку в Венесуэлу американских вооруженных сил, Трамп ответил, что не будет обсуждать это с прессой. “Но военная операция – это один из возможных шагов”, – отметил президент США.

Слова Трампа вызвали серьезную озабоченность в Венесуэле. Министр обороны страны Владимир Падрино назвал их “актом безумия”. Президент Венесуэлы Николас Мадуро послал в администрацию США запрос о телефонном разговоре с Трампом, однако ему было отказано. “Трамп с удовольствием переговорит с лидером Венесуэлы тогда, когда в стране будет восстановлена демократия”, – цитирует Reuters заявление Белого Дома.

При этом власти США отметили, что поддерживают народ Венесуэлы перед “перед лицом притеснений со стороны режима Мадуро”. В Белом Доме подчеркнули, что несмотря на неоднократные призывы освободить политзаключенных и прекратить преследование оппозиции, венесуэльский президент “выбрал путь диктатуры”.

31 июля США ввели санкции против Мадуро. В среду санкции были расширены. Под них подпали венесуэльские чиновники, в том числе брат бывшего лидера страны Уго Чавеса Адан.

Экономика Венесуэлы в значительной степени зависит от нефтяных доходов. В 2003 году левое правительство ввело государственное регулирование цен на основные продукты питания. В итоге сейчас до 40 процентов субсидируемых продуктов вывозится в соседнюю Колумбию для перепродажи. В стране наблюдается дефицит продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Инфляция в Венесуэле в 2016 году превысила 700 процентов.

По итогам прошедших в декабре 2015 года выборов квалифицированное большинство в парламенте получила оппозиция. Однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента. В конституции Венесуэлы нет процедуры импичмента.

В январе Национальная ассамблея одобрила резолюцию, согласно которой Мадуро признан “покинувшим свой пост”. В ходе голосования по этому вопросу 106 депутатов из 167 высказались “за”. Оппозиционное большинство обвинило президента в “неисполнении служебных обязанностей”.

Однако Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение об отставке президента. Суд также подтвердил свое решение от ноября 2016 года, требующего от членов парламента воздержаться от декларирования “политической ответственности” действующего президента.

В мае Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания, призванного изменить конституцию страны. Оппозиция расценила это как военный переворот. 4 августа генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега обратилась в суд с представлением о приостановке работы Учредительного собрания из-за нарушений в ходе выборов. 5 августа, в первый день своей работы, Учредительное собрание сместило Ортегу с должности и постановило отдать ее под суд.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста против режима Мадура, которые жестоко подавляются армией, силовиками и поддерживающими президента боевиками. Число жертв среди протестующих уже превысило сто человек. Тысячи были незаконно задержаны.