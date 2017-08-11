Пятница, 11 августа 2017

Потому что политика стала такой грязной, какой она в России, может быть, никогда не была, – вот сейчас, как мне кажется.

(Виталий Дымарский.) Грязней, чем в советское время?

Конечно, без сомнения. Потому что советская политика – она была статуарной, она была фиксированной. Там не было этого лавирования и перемен: тень и свет, свет и тень. Что было в тени, оно было в тени, что было на свету, оно было на свету. И прекрасно все понимали, кто в окопах одних, кто в других окопах. И общественная жизнь Советского Союза была несопоставимо явственней и несопоставимо безопасней. Страшные понеся потери в период сталинских репрессий, как-то насытившись кровью, все-таки политическая партия, руководившая тогда, как-то приостановилась, как-то вот что-то такое…

Александр Сокуров, кинорежиссер

- Я слышал, у тебя запретили пьесы? В пятидесяти театрах шли – и везде запретили?..

- Не только пьесы. Книгу запретили, два сценария.

- Что творят! – вздохнул Вергасов. – Пахнет тридцать седьмым годом.

В это время дверь беззвучно открылась, и в комнату бесшумно вошел курносый человек неприметной наружности…

- Но я не понимаю, – сказал Вергасов, как бы продолжая начатый разговор. – Как же так?! Как получилось, Войнович, что вы, советский писатель, приняли участие в провокационной и дурно пахнущей акции, имеющей, скажу вам прямо, как коммунист, антисоветский характер?!.. Пора осознать, что, если вас хвалит буржуазная пропаганда, она это делает не зря. В мире идет жестокая идеологическая борьба между двумя мирами, и вам следует помнить вопрос, поставленный Горьким: с кем вы, мастера культуры. А вот с кем вы, Войнович?

Владимир Войнович. “Автопортрет. Роман моей жизни”