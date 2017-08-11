Пятница, 11 августа 2017

Министр культуры Владимир Мединский посоветовал ТАСС писать об “урожае зерновых и новых стройках”, а не о фильме Алексея Учителя “Матильда”, сообщает FlashNord. Так чиновник прореагировал на вопрос корреспондента агентства о картине, против показа которой активно выступает депутат Наталья Поклонская.

“Агентству ТАСС нужно писать об урожаях зерновых, о районных ДК, о новых стройках, о замечательных фильмах, которые снимаются нашими талантливыми режиссерами, о том, что мы в этом году побьем рекорд кассовых сборов с 1991 года. А вы все про “Матильду” пишите! Скоро Петр Ильич Чайковский начнет нервничать по этому поводу, понимаете. А Поклонская еще к “Иоланте” предъявит претензии, там положительный образ Матильды, другой Матильды. Не о том вы пишете!”, – заявил министр.

Мединский имел в виду оперу Чайковского, где один из персонажей, герцог Роберт, поет знаменитую арию “Кто может сравниться с Матильдой моей”.

“Матильда” получила прокатное удостоверение, комиссия министерства фильм тщательно отсмотрела, никаких нарушений действующего законодательства в нем не обнаружила. Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее? Пишите о сборе зерновых!”, – добавил Мединский, покидая брифинг.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что “Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда”, а кроме того, картина оскорбляет “лиц, официально канонизированных”, в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку “Матильды”.

Против картины высказался также глава Чечни Рамзан Кадыров. Сначала он попросил Мединского запретить прокат “Матильды” в республике. Однако затем Кадыров заявил, что показ не будут запрещать, так как “в Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма”.

В пятницу глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что появление фильма “Матильда” заставляет общество задуматься о необходимости ввести цензуру. “Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру, – сказал он. – Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается”. Глава Ингушетии призвал снимать больше фильмов, формирующих традиционные ценности и патриотические взгляды.