Четверг, 10 августа 2017

Статья

От слов своих осудишься

“Жидолиберастическая клика Ельцина, узурпировавшая власть, видоизменилась в жидотиранию Путина”. Так охарактеризовал эпоху Владимир Васильевич, выступая в прениях, и суд внял словам пленного диверсанта. 13 лет лагерей строгого режима за Народное ополчение, собиравшееся при помощи арбалетов захватывать Кремль, – это подтверждение диагноза. Тираны – они такие, и суды у них безжалостные.

Илья Мильштейн

11.02.2013

Статья

Настаивающий полковник

Полковник Квачков запрашивал 50 миллионов рублей, но и 450 тысяч, присужденные ему Тверским районным судом, тоже неплохие деньги. Однако на руки их Владимир Васильевич пока получить не сможет. На другой день после того как Верховный суд окончательно признал его невиновным в покушении на Чубайса, полковник был арестован вновь.

Илья Мильштейн

27.08.2012

Российская тюремная практика, связанная с политическими процессами, обычно не вызывает ни малейших вопросов. Ясно, за что карали Ходорковского и Pussy Riot, Удальцова и болотников, почему ныне репрессируют “украинских диверсантов” и тех, кто по призыву Навального выходил в марте и в июне. Беззаконные приговоры по этим делам не должны удивлять. Осмысленные оппозиционные акции наталкиваются на осмысленную реакцию власти, и было бы даже странно, если бы путинский режим как-то иначе реагировал на выступления несогласных. Никак не откликаясь на речи олигарха, обвинившего высшую власть в коррупции, на диссидентские пляски в главном российском храме, на демонстрации в центре столицы и не стремясь превентивно закошмарить украинских граждан после оккупации Крыма и Донбасса.

На этом безотрадном, но понятном фоне дело Армии воли народа, увенчавшееся вчера довольно суровыми приговорами в Тверском райсуде Москвы, одновременно поражает и абсурдностью своей, и жестокостью. И не только потому, что осужденные на площадь не выходили и в храме не плясали. Просто сама идея какого-то там “референдума”, по итогам которого следовало сажать власть имущих на четыре года, ежели “жизнь ухудшилась”, награждать депутатов, если “улучшилась”, и гнать их с насиженных кресел, но не наказывать, когда, значит, указанная жизнь осталась без изменений… все это было такой белибердой, что вообще не заслуживало внимания. Ни правоохранительных органов, ни граждан, которые в абсолютном большинстве своем даже не подозревали о существовании публициста Юрия Мухина с его референдумом. Хотя эту мысль престарелый сталинист вынашивал и проталкивал в массы с 1997 года, еще при Ельцине, но и тогда нигде и никем услышан не был. Включая, естественно, первого президента РФ, который, по мнению Мухина, скончался в 1996 году, а власть Путину передал его двойник.

Короче, покойный Борис Николаевич чинить расправу над Мухиным и его подельниками не захотел и даже игнорировал этого человека, которого сторонники теории заговора недолюбливают за излишнюю склонность к конспирологии. А вот Владимир Владимирович заговорщиков посадил. При том что нынешнего руководителя России во время ежегодных пресс-конференций журналисты дважды спрашивали о судьбе коллеги из РБК Александра Соколова, также привлеченного по делу АВН и вчера приговоренного к трем с половиной годам колонии общего режима – вместе с отставным подполковником ВВС Кириллом Барабашем, компьютерщиком Валерием Парфеновым (оба получили по четыре года) и Мухиным (четыре года условно). То есть об эксцессе исполнителей, мечтающих о новых звездочках на погоны и премии, говорить не приходится – Кремль в курсе, да и все суды по экстремистским статьям у нас ведутся с политическим сопровождением. Оттого и недоумеваем, и диву даемся: за что этих-то арестовали и отправили в лагеря?

Отчасти дело о референдуме напоминает дело об арбалетах, по которому другого несчастного упертого старика, полковника Квачкова осудили сперва на 13, потом на 8 лет – и подельника его тоже не пощадили. Напоминает нелепостью: старики-разбойники якобы намеревались, вооружившись древним самострелом, захватывать местные воинские части, а потом идти на Москву. Идеология у квачковцев с мухинцами была схожая: право народа на восстание против мировой закулисы и все такое. Однако пленный полковник хоть представлял из себя некую угрозу, поскольку подозревался в покушении на Анатолия Чубайса и не угомонился после того, как присяжные его неожиданно оправдали. Мухин с Соколовым и другими тоже не отрицали “силовых методов” ради обретения счастья в борьбе с начальством путем референдума, но вреда никому кроме себя не причиняли и причинить не могли.

Есть еще такая точка зрения, что журналист РБК обозлил власть своими диссертационными исследованиями коррупции в “Олимпстрое”, “Росатоме”, “Роснано” и “Ростехе”. Это не исключено, хотя он не один такой, интересующийся жуликами и ворами в госкорпорациях. Да и странно все же, что вместе с ним пострадали хуже разбирающиеся в экономике публицист, программист и летчик. К тому же в эпоху бурной имитации борьбы с коррупционерами едва ли власть стала бы прицельно сажать исследователя. Выходит, чувство остервенения вызвал именно “референдум” – и в издевательских судебных вердиктах отразились те “четыре года”, которые деятели АВН сулили властям.

А это грозный признак, ибо в нем проглядывает нечто принципиально непостижимое, наподобие рыбалки в Туве, с голым торсом и погоней за рыбиной, главной новостью на всех гостелеканалах. Некий диковатый азарт в преследовании добычи, который не объяснишь рациональными мотивами. Разумеется, не в первый раз проглядывает, взять хоть внешнюю и внутреннюю политику со всеми ее термоядерными изысками и бомбежкой Воронежа, но там слетание с катушек могло заключать в себе некий расчет. Дескать, мы пацаны стремные, к нам близко лучше не подходить. А в политической судебной практике, с ее точно выверенным глумлением над правом и издевательскими приговорами пятой колонне, такое, пожалуй, случается впервые. Когда за бредовые замыслы карают по бредовой статье бредовым вердиктом.

По-видимому, объяснить это можно только тем, что бесконечно долго накачивать белибердой себя и страну невозможно. В конце концов срывается с катушек уже вся система, вот например судебная с ее кураторами. И тут происходит то, что мы наблюдали вчера, когда заведомо невиновных, с которыми обещал разобраться сам Путин, осудили за ахинею. После того как президент вник и дал раздраженно отмашку: этих освобождать нельзя, наглецов эдаких, желающих нас всех пересажать, и разгромленную в неравном бою Армию воли народа, в полном составе взятую в плен, приговорили по уголовной статье.