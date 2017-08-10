Четверг, 10 августа 2017

Мосгорсуд частично удовлетворил апелляцию на решение нижестоящей инстанции по иску о защите чести и достоинства миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией, сообщает Интерфакс. Теперь ответчики обязаны удалить лишь фрагменты фильма-расследования “Он вам не Димон”, а не видео целиком.

“Решение Люблинского суда Москвы изменить. Исковые требования Усманова удовлетворить. Обязать Алексея Навального и ФБК удалить фрагменты видеороликов. Обязать в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу на срок не менее трех месяцев опубликовать опровержение”, – говорится в определении апелляционной коллеги. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

“Мой комментарий относительно постановления Мосгорсуда: друзья, помогайте с распространением. Всего 24 миллиона просмотров”, – написал Навальный.

Навальный не собирается удалять фильм “Он вам не Димон” или удалять из него какие-то фрагменты, заявил адвокат политика Иван Жданов. “Независимо от решения суда, полностью или частично фильм удаляться не будет”, – сказал Жданов. По словам юриста, решение суда будет обжаловано в президиум Мосгорсуда и Верховный суд.

13 апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Поводом он назвал упоминание о себе в расследовании ФБК о недвижимости, имеющей отношение к премьеру Дмитрию Медведеву. Как выяснил ФБК, несколько фондов, связанных с лицами из окружения премьера, получали от бизнесмена деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду “Соцгоспроект” компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

Сам Усманов уверял, что передача этого участка “Соцгоспроекту” была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что бизнесмен лжет. Как поясняет политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

31 мая судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина удовлетворила иск Усманова к Навальному и ФБК. “Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение”, – говорилось в решении суда. Суд обязал ответчиков течение 10 дней удалить все “порочащие” Усманова публикации, в том числе фильм “Он вам не Димон”. Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование о коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева, хотя Усманову там посвящена только одна глава.

“Суд обязал меня удалить расследование “Он вам не Димон”. Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью”, – написал тогда Навальный.