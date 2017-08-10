Четверг, 10 августа 2017

В Краснодаре полицейских наказали за бездействие при нападении активисток из движения “отряды Путина” на местный штаб Алексея Навального. Об этом говорится в ответе МВД, который опубликовал глава избирательной кампании политика Леонид Волков.

Согласно документу, к “строгой дисциплинарной ответственности” по результатам служебной проверки привлекли полицейских из отдельного батальона патрульно-постовой службы №1 МВД.

“По моему заявлению полицейских, не принимающих меры по нападениям “Отрядов Путина”, привлекли к ответственности. Мало, но лиха беда начало, – пишет Волков. – Важны тут не столько выговоры полицаям-бездельникам, сколько наши принципы: не бросаем ни одного нарушения, обжалуем все незаконные действия”.

Как сообщил глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в жалобе Волкова шла речь о нападении на штаб 31 июля. Тогда нападавшие заколотили двери штаба досками. Сторонники Навального вызвали полицию, но прибывшие сотрудники не приняли никаких мер.

“Отряды Путина” неоднократно нападали на краснодарский штаб Навального. В движении в основном состоят женщины-пенсионерки. Организация была создана на базе основанного Маратом Динаевым благотворительного фонда “Социальная справедливость”.

3 августа активисты “Отрядов Путина” вновь напали на штаб. В помещении выбили пластиковую панель двери и разбили стекло, а одному из активистов порвали футболку. Полиция задержала выбившего дверь Влада Бобку, а также участвовавшую в погроме дочь Динаева Фатиму. Позже Бобку отпустили, а Динаеву увезли на скорой помощи.

По данным краснодарских сторонников Навального, активисты “Отрядов Путина” решили провести атаку на штаб из-за того, что накануне неизвестные оставили на стене здания, где находится офис движения, надпись “Путин фашист”. Динаев обвинил в этом активистов штаба Навального, однако те отрицали свою причастность к появлению надписи.