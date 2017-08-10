Четверг, 10 августа 2017

Четверо жителей Анапы обвинили сотрудников уголовного розыска в пытках в местном отделе полиции в декабре 2015 года. Об этом сообщают в Комитете по предотвращению пыток

В КППП за юридической помощью обратились Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны. В период с 24 по 25 декабря 2015 года сотрудники угрозыска задержали их, поскольку мужчины якобы отказалась показать паспорта. 26 декабря судья Анапского городского суда Елена Кравцова назначила каждому наказание в виде 12 суток административного ареста.

Оперативники привезли мужчин в отдел полиции и пытками заставили признаться в разбойном нападении. “Меня стали избивать, затем через клеммы пропускать электрический ток по рукам, а когда я отказался сознаться в разбойном нападении, засунули палку в задний проход”, – рассказал Пономарчук.

По словам Карена Енгояна, на него надевали противогаз и перекрывали воздух, били по пяткам, прикладывали к телу клеммы, через которые пропускали разряды электрического тока, и угрожали изнасилованием палкой. Аналогичные показания дали двое других потерпевших. В итоге все арестованные подписали явку с повинной.

После отбытия административного ареста суд избрал в отношении Пономарчука, Арустамяна и Карена Енгояна меру пресечения в виде домашнего ареста, Эрика Енгояна отправили в СИЗО.

Только 2 февраля 2016 года, после неоднократных жалоб родственников Арустамяна в прокуратуру и управление СКР по Краснодарскому краю, была начата проверка сообщения о преступлении. Однако в 2016-2017 годах следователи вынесли десять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура трижды требовала от руководителя краевого управления СКР принять меры по устранению допущенной волокиты.

По мнению юриста КППП Романа Веретенникова, нарушения со стороны следователей до сих пор продолжаются, а требования прокуратуры не выполнены.

В начале марта правительство России заявило, что оно не будет выполнять требования ЕСПЧ по борьбе с пытками в отделах полиции. В сентябре 2016 года ЕСПЧ предложил правительству России пойти на мировую с Татьяной Шмелевой, матерью до смерти избитого в полиции Дениса Выржиковского. Однако заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин, уполномоченный при ЕСПЧ, в своем ответе сообщил, что Россия не примет эти предложения. “Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию”, – говорится в документе. При этом Россия признала, что сотрудники полиции нарушили право Выржиковского на жизнь и на человечное обращение.

Системные меры по борьбе с насилием в полиции были перечислены в обращении в ЕСПЧ адвоката правозащитной организации “Зона права” Ильнура Шарапова, представляющего интересы Шмелевой. Среди них – установка камер видеонаблюдения во всех полицейских участках, медосмотры задержанных, разработка строгого регламента по общению полицейских с задержанными. Также предлагалось увеличить штаты следователей, которые занимаются должностными преступлениями полицейских. Россия отказалась принимать эти меры против насилия в полиции.