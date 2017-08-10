Четверг, 10 августа 2017

В американской компании Snap Inc., владеющей мессенджером Snapchat, отказались исполнять требования российского закона об “организаторах распространения информации”. Об этом сообщает Би-Би-Си. Роскомнадзор внес мессенджер в соответствующий реестр без ведома владельцев.

Создатели Snapchat подчеркивают, что запись о программе появилась в реестре Роскомнадзора без ведома администрации сервиса “в одностороннем порядке”.

В компании пояснили, что посылали в Роскомнадзор “основную контактную информацию”, но “не для того чтобы ее регистрировали”. По словам владельцев мессенджера, они не знали, для чего российским чиновникам понадобилась эта информация и как они ее собираются использовать.

В пятницу Роскомнадзор отчитался о внесении Snapchat в реестр “организаторов распространения информации”. При этом в ведомстве утверждают, что компания – владелец мессенджера “в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения”.

Между тем Минкомсвязи обнародовало проект приказа о сведениях, которые “организаторы распространения информации” должны будут передавать ФСБ в рамках оперативно-розыскных мерпориятий. Согласно документу, владельцы мессенджеров должны будут делиться со спецслужбой данными о псевдонимах зарегистрированных пользователей, записями их аудио- и видеопереговоров, фамилиями, именами и отчествами пользователей, их паспортными данными, домашними адресами, IP-адресами, информацией о физическом местонахождении, сведениями о том, с кем общается пользователь, данными о его родственниках.

Согласно “закону Яровой” фирмы – владельцы мессенджеров обязаны регистрироваться в РКН, а далее по требованию ФСБ предоставлять спецслужбе ключи шифрования сообщений.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями. 10 апреля был закрыт доступ к популярной интернет-рации Zello. 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.

В конце июня под угрозой блокировки оказался мессенджер Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Павла Дурова зарегистрировать сервис в реестре организаторов распространения информации. В итоге ведомство внесло мессенджер в реестр, однако Дуров пообещал не исполнять “закон Яровой”.

30 июля президент Владимир Путин подписал закон о регулировании мессенджеров.

Согласно закону пользователи этих сервисов должны в обязательном порядке проходить идентификацию. Через мессенджеры запрещается передавать “информацию, распространяемую с нарушением законодательства”. Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений. Кроме того, органы власти получают право блокировать пересылку сообщений “в случаях и порядке, которые определены правительством”. Таким образом, можно будет запретить распространение через мессенджеры абсолютно любой информации.

Закон начнет действовать с 1 ноября. Те сервисы, которые откажутся выполнять его требования, будут блокироваться в судебном порядке.