Среда, 9 августа 2017

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на 30 суток Андрея Солодовникова, активиста “Другой России” из кубанского города Ейск, по подозрению в незаконном хранении и сбыте автоматов Калашникова из ЛНР. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на коллегу Солодовникова по партии, бывшего политзека Руслана Хубаева.

Арестованному вменяется часть 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия), предусматривающая до четырех лет колонии. Солодовников воевал на востоке Украины на стороне боевиков ЛНР. Согласно фабуле дела, вместе с еще двумя террористами он привозил автоматы в Воронеж и там продавал.

Показания на другоросса дал некий Артем Татаушев, также воевавший на стороне ЛНР.

Как рассказал Хубаев, помимо 222-й Солодовникову намереваются инкриминировать еще две статьи УК.

Солодовников был задержан во вторник в Краснодаре, куда прибыл на организованный фермерами митинг “Против беспредела агрохолдингов в отношении землепользователей”. По окончании акции оперативники ФСБ увезли другоросса в Ростов, где он в тот же вечер был арестован.

По последней информации на ВК-странице партии, после решения об аресте привезли в СИЗО в Воронеже. Ранее сообщалось, что силовики намерены провести очную ставку арестованного с живущим там Татаушевым (в публикациях “Другой России” он фигурирует под другой фамилией – Талешев). Делом, как утверждают в партии, занимается “московское ФСБ” (непонятно, идет ли речь об УФСБ по Москве и Подмосковью или о центральном главке спецслужбы).

Заявляется также, что недавно Солодовников действительно побывал в Воронеже. Однако, отмечают коллеги арестованного, приехал он туда на похороны боевика, убитого в ЛНР.

Солодовников и ранее участвовал в протестах фермеров, а также дальнобойщиков на Кубани. 7 апреля сообщалось, что его вместе с другим ейским другороссом, Сергеем Маловатовым, арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). После ареста оба объявили голодовку.

Задержали Солодовникова двумя днями раньше, когда он направлялся в Краснодар на митинг “Другой России” по случаю “дня русской нации” (день Ледового побоища, традиционно отмечаемый партией).

О Маловатове сообщалось, что он также воевал на востоке Украины. По возвращении в Россию Солодовников и Маловатов поддерживали батальон ЛНР, которым командует другоросс Сергей Фомченков.