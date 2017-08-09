Среда, 9 августа 2017

Кирилл Барабаш, Александр Соколов и Валерий Парфенов на оглашении приговора. Фото: Грани.Ру

Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского, на финальном заседании по “делу Армии воли народа” приговорил публициста Юрия Мухина к четырем годам условно, отставного подполковника ВВС Кирилла Барабаша и компьютерщика Валерия Парфенова – к четырем годам общего режима, а ученого-экономиста и журналиста РБК Александра Соколова – к трем с половиной годам общего режима. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Все фигуранты – активисты инициативной группы по проведению референдума “За ответственную власть!” – были объявлены виновным по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу “За ответственную власть!”, продолжали деятельность запрещенной АВН “под благовидным предлогом организации и проведении референдума”, а также распространяли экстремистские материалы.

В числе таких материалов была названа листовка АВН “ТЫ избрал – ТЕБЕ судить!”, запрещенная еще в 2008 году.

В своем решении Криворучко указал, что подсудимые действовали по мотивам ненависти к социальной группе “государственные служащие”.

“Показания свидетелей не опровергают доказательств вины”, – отметил судья, вызвав смех в зале.

На оглашение приговора явилось большое количество публики и прессы. Поскольку зал суда не вмещал всех прибывших, была организована видеотрансляция заседания в один из соседних залов. При этом фото- и видеосъемку заседания Криворучко запретил.

Видео Дмитрия Борко:

В прениях сторон прокурор Елена Фролова запрашивала для Мухина четыре с половиной года общего режима, а для остальных обвиняемых – четыре года общего режима.

Никто из подсудимых вину не признал.

Юрий Мухин после приговора. Фото: Грани.Ру

Соколов, выступая 20 июля с последним словом, заявил, что действительная общественная опасность исходит не от него и его коллег, а, напротив, от их преследователей, попирающих конституционные права и свободы граждан.

Свой собственный арест политзек связал с публикацией им в РБК антикоррупционных расследований. Так, в июле 2015 года, незадолго до ареста журналиста, вышла его статья о проблемах космической отрасли “Кто и как заработал на космодроме Восточный?”.

Ранее отмечалось, что по крайней мере с осени 2013 года Соколов не вел никакой общественной активности, сосредоточившись на работе в газете, и с другими фигурантами дела впервые за несколько лет увиделся уже после ареста в автозаке.

Александр Соколов на оглашении приговора. Фото: Грани.Ру

Коллеги-журналисты неоднократно выступали в поддержку Соколова. В силу этого к нему было привлечено гораздо большее общественное внимание, чем к другим фигурантам. Во многих СМИ “дело АВН” представлялось как “дело журналиста Соколова”, хотя основным обвиняемым являлся Мухин, а Барабаш был намного известнее Соколова как активист.

Кирилл Барабаш на оглашении приговора. Фото: Грани.Ру

В частности, вопрос о судьбе Соколова был задан его коллегой по РБК Михаилом Рубиным на большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2015 года.

13 июля, в преддверии прений по делу, в поддержку Соколова выступил Профсоюз журналистов и работников СМИ. Обращение собрало больше 300 подписей.

В день приговора заявление с требованием прекратить преследование журналиста распространили “Репортеры без границ”. Процесс по “делу АВН”, также отмечалось в документе, “является напоминанием о том, что российское законодательство о борьбе с экстремизмом, чтобы избежать его репрессивного и произвольного применения, должно быть реформировано”.

На суде 10 июля, передавала “Медиазона”, Парфенов сообщил, что слепнет в СИЗО. Особенно ухудшилось зрение на левом глазу. Политзек заметил, что неоднократно обращался ко фсиновцам с просьбами о медобследовании, однако все заявления были проигнорированы.

Валерий Парфенов на оглашении приговора. Фото: Грани.Ру

Мухин, Парфенов и Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. Три недели спустя, 19 августа, Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря 2015 года в СИЗО отправили Барабаша.

Производство по делу вела следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева. Обвинительное заключение было утверждено со второго раза: в первый раз прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу “За ответственную власть!”. Ее лидером также стал Мухин. Своей задачей группа называли проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются имперских, сталинистских и юдофобских взглядов, одобряют агрессию России против Украины.