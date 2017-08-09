Среда, 9 августа 2017

Данила Бузанов работал на ВДНХ оператором аттракционов. По соседству шла торговля символикой ДНР-ЛНР, якобы в помощь детям Донбасса. По какой-то бытовой причине Данила подрался с продавцом “донбасской” палатки. В Москве за день происходят сотни таких конфликтов. Но “эшники” решили не упускать случая заработать “палку” на обезвреживании опасного экстремиста. Через два дня после драки продавца символики забрали в ЦПЭ и “убедили” написать заявление, что на него напал страшный бандеровец из ненависти ко всем русским людям. В итоге Данила отправился на полтора года в колонию за возбуждение вражды к “русским/россиянам, поддерживающим ДНР и ЛНР”. История Данилы во второй серии нашего проекта “Экстремисты”.