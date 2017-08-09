Среда, 9 августа 2017

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил фигурантам четвертого дела крымских мусульман Теймуру Абдуллаеву, его брату Узеиру (Узаиру) Абдуллаеву, Айдеру Салединову, Эмилю Джемаденову и Рустему Исмаилову сроки содержания в СИЗО еще на два месяца, а всего на срок один год с момента задержания – до 11 октября. О разбирательствах, прошедших в среду, тогда же сообщили “Крым.Реалии”.

Экспедитор-инкассатор Джемаденов и строитель Исмаилов до ареста жили в симферопольском микрорайоне Каменке; братья Абдуллаевы (по отцу азербайджанцы, уроженцы Баку), работавшие тренерами по тхэквондо, и строитель Салединов – в пригороде столицы региона Строгановке. Всех пятерых задержали 12 октября 2016 года и на другой день отправили в СИЗО.

Политзекам вменяется членство в “Хизб ут-тахрир”. Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного, остальным – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии. Никто из них вину не признает.

Как ранее сообщал адвокат основного фигуранта Эмиль Курбединов, делом занимаются 17 следователей УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

В декабре стало известно, что фигуранты дела во время доставки на следственные действия подвергаются побоям со стороны конвоиров из ФСБ. Об избиениях и издевательских условиях перевозки сообщили Узеир Абдуллаев, Исмаилов и Салединов. Теймур Абдуллаев на побои не жаловался, однако рассказал об угрозах применения силы.

В конце марта сообщалось, что Теймура Абдуллаева посадили в карцер, когда он потребовал вернуть изъятое при обыске письмо на крымскотатарском языке. Письмо, адресованное родным, политзек намеревался легально отправить по почте. Фсиновцы заявили, что корреспонденция не на русском языке в СИЗО запрещена.