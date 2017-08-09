Среда, 9 августа 2017

Заволжский райсуд Ярославля рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении болотного узника Ивана Непомнящих уже после его выхода на свободу в связи с окончанием срока наказания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталию Сарбунову. Политзек освобождается 24 августа.

“Суд возвращал защитникам ходатайство об УДО Ивана Непомнящих из-за технических неточностей. В начале августа колония направила характеристики осужденного в суд для решения о возможности назначения УДО. Слушание дела назначено на 1 сентября, но 24 августа у него заканчивается срок. Ему установлен надзор”, – рассказала Сарбунова.

Между тем об установлении за политзеком административного надзора пока не сообщалось. 3 июля ярославская ИК-1 подала в суд иск с требованием назначить Непомнящих после освобождения три года надзора.

По словам Сарбуновой, заседание по ходатайству Непомнящих все равно проведут, однако в связи с освобождением политзека суд может прекратить производство по делу.

Суд принял к рассмотрению ходатайство Непомнящих об УДО в июне. Политзек просит об УДО второй раз. Предыдущее обращение в апреле было возвращено адвокатам Непомнящих на доработку.

В апреле – мае, после того как Непомнящих подал ходатайство об УДО, ему три раза подряд назначали сроки в ШИЗО. В июне политзека также трижды отправляли в изолятор, назначая новый срок сразу по отбытии предыдущего.

Вместе с Непомнящих постоянным взысканиям подвергаются еще двое заключенных – Евгений Макаров и Руслан Вахапов. Все трое ранее сообщили, что 21 апреля подверглись в ШИЗО избиениям, и потребовали наказания виновных. Начальник ИК-1 Александр Чирва в середине мая был уволен. СКР первоначально отказал в возбуждении дела об избиениях, однако затем отказное постановление отменил.