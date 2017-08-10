Четверг, 10 августа 2017

Россияне в последние годы с большим удовольствием отправляются на выходные или в отпуск в столицу Белоруссии. Сотрудничество между Россией и Белоруссией привело к тому, что стали организовываться совместные предприятия, а также открываться белорусские филиалы компаний из России.

В Минск приезжают как представители государственных организаций, так и индивидуальные предприниматели. Иногда в Минск отправляются туристы, отдохнуть, посмотреть местные достопримечательности.

Достопримечательности Минска

Если поездка в Белоруссию планируется на один или два дня, можно заранее обдумать времяпровождение. Что посмотреть и где снять квартиру в Минске, читайте на dostup1.ru. Можно прогуляться по центральной части города, широким площадям, проспекту Независимости, Троицкому предместью с покупкой сувениров или подарков в ЦУМе.

Можно заказать обзорную экскурсию по городу от местных гидов. Благодаря такой экскурсии за 3—4 часа можно увидеть основные достопримечательности города.

Можно совершить подъем на обзорную площадку. В этом городе таких площадок несколько, но самая известная площадка Национальной библиотеки. На город можно также взглянуть со следующих мест: обзорной площадки на 22 этаже гостиницы «Беларусь», а также панорамного ресторана The View на 100-метровой высоте. Можно прокатиться на колесе обозрения, расположенном в парке Горького.

Завершением дня может стать просмотр хорошего спектакля в театре или циркового представления. В городской афише подобных мероприятий всегда много.

Также туристы остаются под впечатлением от посещения музеев, военных памятников и мемориалов Минска.

Комфортабельные квартиры в Минске

Многие прибывшие в город выбирают гостиницу. Но можно снять квартиру в Минске на сутки или выходные, со всеми удобствами. Можно отдохнуть в комфортных условиях и в самых удобных местах этого города.

Отдельные аппартаменты дадут отличную возможность провести переговоры и деловые встречи в комфортабельной практически домашней обстановке. Все это положительно влияет на исход переговоров.

Квартиру в столице Белоруссии можно забронировать заранее через интернет. Благодаря предварительному заказу квартиры можно рассчитывать на дополнительную скидку при оплате аренды. Можно быть полностью уверенным в том, что время, проведенное в Минске, будет незабываемым.