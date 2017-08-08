Вторник, 8 августа 2017

Представитель Русской Православной Церкви в Австралии, митрофорный протоиерей Михаил Протопопов передал статс-секретарю – заместителю председателя ДОСААФ России Николаю Стаськову частицы пледа святого мученика цесаревича Алексия… Эти частицы станут еще одним священным символом комплексного международного комбинированного пробега ДОСААФ “С востока на запад России”… “Пусть эта православная святыня так же, как и святой облик божьей матери – икона Покрова Богородицы, – поможет участникам экспедиции преодолеть все трудности и невзгоды”, – сказал протоиерей Михаил Протопопов.

Сайт Минобороны России

Мы умрем как пехотинцы,

Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.

Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.

Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,

Выпьем до дна…

Осип Мандельштам. “Полночь в Москве…”