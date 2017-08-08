Вторник, 8 августа 2017

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда подтвердила приговор фигурантам очередного татарского дела “Хизб ут-тахрир” 26-летнему Айрату Шакирову, 28-летним Райнуру Ибатуллину и Наилю Юнусову и 31-летнему Арслану Салимзянову. Об этом сообщает ТАСС.

Какие бы то ни было детали слушаний по апелляционным жалобам осужденных не уточняются. Разбирательство, как следует из карточки дела на сайте ВС, прошло еще во вторник, 8 августа.

Приговор фигурантам вынесла 5 апреля коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) под председательством Руслана Прыткова на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда. Шакиров, объявленный лидером ячейки “Хизб ут-тахрир”, получил 18 лет строгого режима, Ибатуллин и Юнусов – 17 лет, Салимзянов – 16 лет строгого режима. Кроме того, каждому из фигурантов назначили год ограничения свободы после выхода из колонии.

Сведения о квалификации дела не только в прессе, но и на сайтах судов приводились отрывочные. Сведение их воедино позволяет предположить, что все четверо подсудимых были объявлены виновными по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации) и части 1 статьи 205.1 (финансирование терроризма, а Ибатуллин и Салимзянов – также по части 4 статьи 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в преступление по мотивам религиозной ненависти).

Как утверждалось, фигуранты примкнули к “Хизб ут-тахрир” в начале 2012 года и после этого занялись вербовкой мусульман в казанских мечетях. Заявлялось, будто после агитации Шакирова в лагеря исламистов на Ближнем Востоке выехали не менее 35 человек.

По данным “Бизнес-газеты”, с мая 2014 по конец января 2015 года на съемной квартире Шакирова и в казанском кафе “Каймак” прошло более 70 собраний ячейки. Шакиров якобы требовал от своих сторонников активнее вербовать в группировку новых членов, а для более эффективной агитации призывал читать запрещенную в России литературу.

Утверждалось также, что он дал членам ячейки установку выявлять слежку и собирать данные о ведущих наблюдения оперативниках, в частности фиксировать номера их машин и описывать внешность. “Бизнес-газета” делала заключение, что эти сведения в дальнейшем предполагалось использовать для угроз силовикам и их семьям.

Наконец, сообщалось, что всех членов ячейки обязали ежемесячно сдавать на нужды организации от 200 до 1000 рублей. Как можно предположить, именно это и стало основанием для обвинения фигурантов дела в финансировании терроризма.

За основным фигурантом, по информации “Бизнес-газеты”, наблюдение велось еще с 2012 года, после покушения на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова. Как отмечалось, Шакиров регулярно посещал мечеть “Аль-ихлас”, прихожанами которой, по утверждению силовиков, являлись сторонники “Хизб ут-тахрир”. В начале 2013-го мечеть была разгромлена; в сентябре того же года ее имам Рустем Сафин получил два года общего режима по обвинению в экстремизме.

Фигурантов дела задержали 19 мая 2015 года: Шакирова в городе Азнакаево, Ибатуллина – в Альметьевске, Юнусова и Салимзянова – в Казани. На другой день все четверо были арестованы. Следствие, как можно предположить исходя из обвинений, предъявленных политзекам, вела ФСБ.

Слушания по существу дела продолжались с 13 марта 2017-го. Признали ли фигуранты вину, не уточнялось.