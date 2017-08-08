Вторник, 8 августа 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Екатерина Коротова приговорила фигуранта “дела 26 марта” Андрея Косых к четырем годам общего режима по обвинению в нападениях на прапорщика 2-го оперполка столичного УМВД по фамилии Синегубов и полицейского этого же полка Евгения Гаврилова. О приговоре сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Срок назначен путем частичного сложения наказаний по двум эпизодам. Эпизод с Синегубовым был квалифицирован по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) – по нему Коротова дала Косых два года колонии. Между тем нападение на Гаврилова квалифицировали по части 2 этой же статьи (применение опасного насилия) – по этому эпизоду подсудимому дали три года.

Косых – единственный из семи известных фигурантов “дела 26 марта”, кому вменялась часть 2 статьи 318 УК.

По каждому из эпизодов Коротова назначила Косых точно такие наказания, которых в прениях запрашивала прокурор Кожекина. Однако прокурор просила иначе сложить их, требуя дать Косых суммарный срок четыре с половиной года.

Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии. Дело слушалось в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств. В процессе была допрошена только мать подсудимого Светлана Косых – об этом ходатайствовал адвокат по назначению Евгений Велижанин. “Потерпевшие” Синегубов и Гаврилов на суд не явились.

В прениях прокурор Кожекина указала, что следует принять во внимание раскаяние Косых, а также состояние его здоровья, положительные характеристики и активное участие в общественной жизни. В то же время она обратила внимание на тяжесть вмененных подсудимому преступлений.

Адвокат Велижанин, в свою очередь, подчеркивал смягчающие обстоятельства, указывая, в частности, что его подзащитный “не хотел избегать ответственности, был согласен с арестом”. “Умысел на преступление у него возник внезапно, он сам не может объяснить”, – заметил юрист.

Свое последнее слово Косых начал заявлением: “Несмотря на то что Синегубова и Гаврилова здесь нет, хочу при всех попросить у них извинения”. Подсудимый пояснил, что, увидев на антикоррупционной акции 26 марта жесткие задержания, инстинктивно начал защищать тех, кого счел невиновным. “Были и виновные, их надо было хватать”, – добавил он.

Косых также заметил, что не рассчитывал, что его действия причинят вред полицейским, поскольку силовики были в защитной экипировке.

“Хоть я и защищал людей, все равно был не прав”, – добавил подсудимый.

“Я добрый человек, а тюрьма делает меня злым и бессовестным, – заметил Косых. – Не хочу учиться всей этой грязи”.

“Готов нести ответственность по-мужски, – заключил он. – Но, ваша честь, помогите мне выбраться из этого мрака – я нуждаюсь в свете”.

Согласно фабуле дела, которую на слушаниях огласила прокурор Кожекина, на акции 26 марта в центре Москвы Косых, “реализуя внезапно возникший преступный умысел”, ударил Синегубова кулаком по шлему, от чего прапорщик испытал боль. Позже на той же акции, продолжила чиновница, подсудимый ударил Гаврилова ногой в область шеи и нижней челюсти. Как утверждается, полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также две ссадины.

Ранее Гаврилов проходил “потерпевшим” по делу болотника Ивана Непомнящих. Тот получил два с половиной года общего режима.

По ходатайству адвоката Велижанина судья Коротова приобщила к делу массу положительных характеристик Косых, начиная с характеристики из школы в рабочем поселке Мордово Тамбовской области, где он учился, и кружка художественной самодеятельности в местном доме детского творчества и заканчивая характеристикой из столичного СИЗО-5 “Водник”, в котором он заключен теперь.

Также к делу была приобщена справка, выданная Мордовским райсоветом, об участии Косых в культурно-массовых мероприятиях во время избирательных кампаний кандидатов от “Единой России”.

Сам подсудимый на допросе сообщил Коротовой, что страдает межпозвонковой грыжей, но к врачам обращается редко. Из-за этого заболевания его не взяли в армию.

Мать обвиняемого – 55-летняя Светлана Косых – директор Мордовской детской школы искусств, в которой раньше учился ее сын, и депутат райсовета от “Единой России”. Свое выступление она подготовила заранее и на суде с разрешения Коротовой зачитала. Мать политзека сообщила, что перенесла ряд операций и готовится еще к одной, а сын ей материально помогал. “Очень прошу дать минимальный срок, – заявила она. – Он и так осознал. На свидании он сказал, что ударил полицейского, потому что тот применял насилие к девушке”.

На момент свидания в “Воднике”, продолжила Светлана Косых, политзек “голодал 13-й день: анорексия на нервной почве”. “Плакал, раскаивался”, – подчеркнула она.

Мать подсудимого сообщила также, что он не только участвовал в праймериз “Единой России”, но и был членом “Молодой гвардии ЕР”. “Мой сын просто не мог пойти против правящей партии и меня, так как он ценит семейные традиции”, – заверила Светлана Косых.

“Если вы его осудите и куда-то пошлете, ему надо работать на воздухе, двигаться, нельзя лежать”, – заключила мать подсудимого.

Косых 31 год. Он получил образование по специальности “экономика и управление на предприятии”, но занимался музыкой. В Москву, по свидетельству его матери, приехал записывать альбом. В столице жил либо у друга, либо в хостеле. Работал грузчиком в логистической фирме “Мосбизнесресурс”.

В интервью “Дождю”, данном вскоре после ареста, Косых рассказал, что рассказал, что ранее не интересовался политикой, однако после публикации расследования ФСБ о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева в первый раз вышел на протестную акцию и возмутился тем, что полицейские бьют демонстрантов. Тогда политзек заявлял, что всего побил трех силовиков.

Косых был арестован 13 апреля. Дело вел старший следователь центрального главка СКР по особо важным делам Алексей Северилов. Он же занимался делом другого “узника 26 марта” – Дмитрия Крепкина, – а сейчас продолжает следствие по делу еще одного – Алексея Политикова.

Поначалу наряду с Велижаниным у политзека был и еще один назначенный адвокат – Леонид Альперович. В июле на очередных слушаниях о продлении Косых срока содержания в СИЗО он поддержал соответствующее ходатайство Северилова, несмотря на то что сам Косых просил о переводе под домашний арест. К началу суда над политзеком Альперович из его дела вышел.

Родственники Косых с прессой не контактировали – как предполагала “Медиазона”, по совету назначенного адвоката. На суде по делу сам политзек попросил себя не фотографировать.