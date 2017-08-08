Вторник, 8 августа 2017

Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, основной фигурант “дела 26 февраля”, в последнем слове на своем процессе в верховном суде аннексированного Крыма заявил: “Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымскотатарского народа – от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину”. Текст выступления политзека опубликовал на своей ФБ-странице замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев; позже речь Чийгоза появилась и на множестве других ресурсов.

“Причиной нескольких депортаций, а по сути – геноцида являлось желание Российской империи, а впоследствии СССР, очистить Крым от крымских татар и навсегда уничтожить историю и память о нашем народе”, – заметил Чийгоз. Однако, продолжил он, “ничто не сломило волю народа, ничто не смогло уничтожить идентичность, любовь к своей Родине, к своей земле, передаваемые из поколения в поколение”.

Комментируя предъявленное ему обвинение в организации массовых беспорядков, политзек подчеркнул: “26 февраля 2014 года крымские татары и другие граждане Украины в очередной раз вышли с протестом против угроз территориальной целостности Украины и с требованиями призвать к ответу авантюристов от власти и политических проходимцев”. После оккупации Крыма, заметил Чийгоз, крымские татары, как и другие граждане Украины, продолжили выполнять свой гражданский долг.

Именно это, продолжил зампред Меджлиса, и является причиной фабрикации оккупантами уголовных дел против активистов. Целью “дела 26 февраля” политзек назвал “запугать крымских татар, придушить и свести к минимуму их активность”.

Инциденты, произошедшие на митинге 26 февраля 2014-го, “спровоцированы были лицами, способствовавшими в дальнейшем военной оккупации Крыма”, подчеркнул Чийгоз. “То есть судят не тех, кто предал, кто имел цели и умыслы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно наделял себя полномочиями управлять, судить, – указал он. – Судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила”.

“Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет”, – заключил зампред Меджлиса.

“Что бы я ни делал, как бы мне сейчас ни было тяжело, и не зная, выйду ли я вообще живым, я боюсь еще больше того, что мои действия, мысли, высказывания могут опозорить меня как человека, как крымского татарина и моему народу будет стыдно за то доверие и избрание меня в Меджлис крымскотатарского народа”, – заметил политзек.

Как передают “Крым.Реалии”, оглашение приговора судейская коллегия в составе Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова назначила на 11 сентября. Выбор такой даты судьи объяснили “большим объемом материалов дела”.

В прениях сторон, открывшихся 7 августа, прокурор Анастасия Супряга запросила для Чийгоза восемь лет общего режима. Это минимальный срок, предусмотренный частью 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков), которая инкриминирована политзеку; максимальная санкция – 15 лет колонии.

Хотя события, по факту которых открыто дело, происходили еще до аннексии Крыма, заявила Супряга, после захвата полуострова российские законы приобрели обратную силу. Это диктуется необходимостью “защиты прав и интересов граждан”, пояснила чиновница.

8-9 августа, передает “КрымSOS”, в прениях выступили адвокаты Чийгоза Николай Полозов и Александр Лесовой (Лисовый), а также жена политзека Эльмира Аблялимова, участвующая в процессе как его защитник. Они указали на массу несоответствий и процессуальных нарушений в деле и потребовали оправдательного приговора.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского “референдума”. Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о “массовых беспорядках”. Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений “двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести”.

Чийгоз стал первым арестованным по делу. Его задержали 29 января 2015 года и в тот же день отправили в СИЗО.

Кроме зампреда Меджлиса в деле были еще семь фигурантов: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Талят Юнусов, Али Асанов, Эскендер Небиев, Мустафа Дегерменджи и Арсен Юнусов. В отличие от основного обвиняемого, им инкриминировали часть 2 статьи 212 кодекса (участие в массовых беспорядках), предусматривающую срок от 3 до 8 лет.

Небиев и Талят Юнусов пошли на сделку с прокуратурой, и их материалы были выделены в отдельные производства. В разное время в конце 2015 года оба получили условные сроки.

Основное “дело 26 февраля” начало рассматриваться в верховном суде Крыма в декабре 2015 года, однако полтора месяца спустя, в феврале 2016-го, его вернули в прокуратуру.

Летом прошлого года, после повторного поступления в суд, дело разделили – материалы в отношении Чийгоза были выделены в отдельное производство. Слушания по делу зампреда Меджлиса открылись в августе 2016 года. Всего по делу прошло больше 150 заседаний.

В разбирательстве политзек участвует по видеосвязи из СИЗО. На этом настоял прокурор Александр Домбровский, первоначально поддерживавший обвинение в процессе. Он сослался на необходимость обеспечить безопасность “потерпевших”.

Слушания по делу остальных пяти фигурантов идут с осени в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя; процесс ведет судья Сергей Деменок. В начале апреля последние двое обвиняемых, до того момента удерживавшиеся в СИЗО, – Асанов и Дегерменджи – были переведены под домашний арест.

6 марта 2017-го, выступая со свидетельскими показаниями на суде над Чийгозом, Асанов и Дегерменджи сообщили, что муфтий Крыма Эмирали Аблаев, известный как коллаборант и доносчик, на встречах в помещении СКР в 2015 году убеждал каждого из них оговорить зампреда Меджлиса, обещая взамен освобождение из СИЗО. Оба политзека это предложение отвергли.

В ходе разбирательства адвокат Полозов настаивал на вызове Аблаева для дачи показаний, однако судьи ответили отказом. Выступая в прениях, Полозов не исключил, что муфтий был одним из засекреченных свидетелей обвинения.

В то же время судьи допросили в качестве свидетелей главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, бывшего спикера Верховной рады региона, а ныне – нелегитимного “госсовета” Владимира Константинова и членов Совфеда от аннексированного Крыма Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выдворенный из Крыма и живущий в Киеве, заявил о готовности прибыть на полуостров для дачи показаний по делу Чийгоза. Хотя против Чубарова в Крыму открыто как минимум два уголовных дела, часть 4 статьи 456 российского УПК (вызов свидетеля из-за пределов Российской Федерации) гарантирует таким свидетелям иммунитет от привлечения в качестве обвиняемого и от лишения свободы. Однако Зиньков, Козырев и Крючков отказались вызвать Чубарова в суд.