Вторник, 8 августа 2017

ФБР 26 июля провела обыск в доме бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает The Washington Post.

Сотрудники спецслужбы проводили обыск в одном из домов Манафорта в городе Александрия штата Вирджиния. Ордер на обыск, утверждает газета, давал агентам ФБР широкие полномочия, и они изъяли множество различных документов. Обыск проходил в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы. Как отмечается, хотя ранее Манафорт добровольно передавал конгрессменам необходимые для расследования документы, получение ФБР ордера на обыск может означать, что его могут подозревать в сокрытии каких-то материалов.

По словам источников газеты, знакомых с ситуацией, часть изъятых ФБР документов Манафорт уже передал Конгрессу.

Пресс-секретарь Манафорта подтвердил информацию об обыске и заявил, что бывший руководитель компании Трампа содействовал сотрудникам спецслужбы.

За день до обыска Манафорт встречался с представителями комитета по разведке. По сведениям Associated Press, он рассказал сотрудникам комитета о встрече сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне прошлого года, в которой принимал участие, а также предоставил им свои записи, сделанные во время встречи. Кроме того, Манафорт согласился на дополнительные интервью с представителями комитета.

Манафорт ушел с поста начальника штаба Трампа в августе 2016 года, после того как The New York Times выяснила, что он был одним из ключевых советников Виктора Януковича, беглого экс-президента Украины. Как утверждалось, в так называемой амбарной книге украинской Партии регионов были найдены записи о незарегистрированных выплатах Манафорту в 2007-2012 годах 12,7 миллиона долларов наличными. При этом сам политтехнолог уверял, что “никогда не получал ни единого нелегального платежа”.