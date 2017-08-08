Вторник, 8 августа 2017

Прокурор Аминат Туркаева в судебных прениях в Северо-Кавказском окружном военном суде потребовала приговорить к девяти годам общего режима 19-летнего украинца Артура Панова, обвинямого в подготовке теракта в Ростове. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

В качестве дополнительного наказания гособвинитель попросила оштрафовать Панова на 40 тысяч рублей. Для второго фигуранта дела, ростовчанина Максима Смышляева, обвиняемого в пособничестве Панову, она запросила десять лет строгого режима.

Предварительные слушания по делу прошли 2 февраля. Первый процесс, стартовавший 14-го числа того же месяца, вскоре был прерван из-за замены одного из судей. Новая коллегия в составе Алексея Магомадова (председательствующий), Игоря Костина и Романа Сапрунова, который заменил выбывшего судью, 7 марта начала слушания заново.

Панову вменяют часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (покушение на теракт, от 10 до 15 лет), часть 1 статьи 205.1 (склонение к терроризму, от пяти до десяти лет), часть 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатки, до пяти лет) и часть 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки, от трех до шести лет), а также статью 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание). В начале второго процесса Панов признал вину по всем эпизодам, кроме склонения к терроризму.

Второму фигуранту, Смышляеву, инкриминирована лишь часть 3 статьи 205.1 (пособничество в совершении теракта). Он вину отрицает. Политзек настаивает, что Панов оговорил его под давлением следователей, и указывает, что молодой человек страдает смешанным расстройством личности.

В середине мая Панов пожаловался в ЕСПЧ. По мнению политзека, в отношении него были нарушены статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции. Политзек требует отменить ему меру пресечения и включить в рассмотрение дела Украину как третью сторону.

10 мая политзек упал в обморок в зале суда после сухой голодовки. О начале голодовки Панов объявил 3 мая, потребовав экстрадировать его на территорию Украины. Это уже третий раз, когда политзек объявлял голодовку за время двух судебных процессов. 13 мая от посетивших политзека членов ОНК Ростовской области стало известно, что Панов держал голодовку только один день и снял ее по состоянию здоровья.

В деле 13 томов. Обвинение называет Панова украинским националистом, который “считал виновным в происходящем в Луганской и Донецкой областях российские власти” и решил отомстить. Смышляеву, как утверждается, он пообещал за содействие деньги и помощь с выездом из России. Ранее, однако, сообщалось, что, согласно материалам дела, Смышляев, познакомившись в октябре 2015 года с Пановым во “Вконтакте”, по собственной инициативе предложил ему помощь в совершении теракта.

При этом место намеченного теракта в разное время называли различное. Сразу после задержания Панова заявлялось, что в его ноутбуке найден файл, в котором указаны точное время и место готовящегося взрыва – зрительный зал Театра им. Горького. После этого, утверждали силовики, Панов собирался устроить теракт в Москве.

В отчетах СМИ из суда, однако, указывались другие намеченные места взрывов. “Российская газета” писала, что теракт предполагалось совершить на Театральной площади Ростова. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на текст обвинительного заключения передавал, что Панов планировал взрыв на вокзале Ростов-Главный или же в супермаркете и в итоге выбрал местом теракта гипермаркет “Окей” на улице Малиновского.

Туркаева в суде утверждала, что взрыв было решено провести “в один из государственных праздников”, причем молодой человек “не исключал возможности самоподрыва”.

Панов – уроженец города Краснодона Луганской области, находящегося в нескольких километрах от российской границы (Верховная рада Украины в соответствии с законом о декоммунизации переименовала Краснодон в Сорокино, однако, поскольку город контролируется террористами ЛНР, фактически это решение в силу не вступило). Молодой человек жил и учился в Луганске. Писал стихи (в апреле 2014-го в Луганске был опубликован его сборник “Мысли в стихах”), интересовался политикой. К российской агрессии в Донбасс отнесся негативно.

8 ноября 2015 года Панов под псевдонимом Артур Ромберг объявил себя теоретиком и идейным лидером “IV поколения RAF” (Rote Armee Fraktion – нем. “Фракция Красной армии” – террористическая организация левого толка, действовавшая в Западной Германии), опубликовав соответствующий манифест. 24 ноября он прибыл в Ростов, где поселился в общежитии и устроился на работу в супермаркет. На новом месте молодой человек продолжил активную деятельность в Сети.

5 декабря несовершеннолетний на тот момент Панов был задержан полицией и ФСБ. Сообщалось, будто при обыске в его комнате обнаружили самодельную бомбу. На другой день молодого человека арестовали.

Смышляев в прошлом был левым активистом, однако после 2010 года отошел от общественной деятельности. Он работал в “Макдональдсе” и заочно учился в Институте истории и международных отношений Южного федерального университета.

Задержали Смышляева 22 апреля 2016 года; два дня спустя он был арестован. При этом в СМИ информация о его случае появилась лишь в середине июля.

Сразу после задержания Смышляева, 22 апреля, прошла его очная ставка с Пановым, в ходе которой молодой человек дал показания на ростовчанина. Смышляев обвинение отверг, заявив, что во время единственной встречи с Пановым, состоявшейся в Ростове 27 ноября, “понял, что данный человек страдает психическим расстройством”, и решил в дальнейшем не иметь с ним дел.

На ВК-странице политзека, ведущейся под псевдонимом Самуил Фриднер, было помещено его заявление, в котором среди прочего говорилось: “Следствие считает, что я давал “советы” Артуру Панову… “Советы” заключались в высказывании мной своего негативного отношения к теракту, планируемому Пановым. Я разъяснил Артуру, что считаю неприемлемыми насильственные способы смены власти в РФ”.

Смышляев также сообщил, что при обыске оперативники ЦПЭ подбросили ему программные документы RAF и литературу об изготовлении взрывчатки. Кроме того, он рассказал об угрозах ЦПЭ в случае отказа давать признательные показания.

Росфинмониторинг включил Панова и Смышляева в список террористов и экстремистов. При этом гражданин Украины Панов внесен в подраздел “Российские физические лица”.

В январе 2017 года на ВК-странице Панова появилось несколько его писем из СИЗО, написанных на украинском языке. Одно из писем адресовано депутату Верховной рады Надежде Савченко и ее сестре Вере; еще одно – командиру гражданского корпуса “Азов-Крым” Станиславу Краснову, подозреваемому на Украине в государственной измене, терроризме и незаконном хранении оружия.

30 апреля в блоге на Фонтанке.Ру, созданном накануне, появилось сообщение о смерти Панова в СИЗО (ныне удалено). Однако в тот же день на ФБ-странице политзека эту информацию опровергли. 2 мая “Радіо Свобода” передало со ссылкой на консула Украины в Ростове Виталия Конарского, что политзек “жив-здоров”.